Dolar ve Euro bugün ne kadar oldu? 22 Kasım 2024 döviz fiyatları
İstanbul serbest piyasada dolar ve Euro güne nasıl başladı? İşte rakamlar...
İstanbul serbest piyasada dolar 34,5600 liradan, Euro 36,2020 liradan güne başladı.
Serbest piyasada 34,5580 liradan alınan dolar, 34,5600 liradan satılıyor. 36,2000 liradan alınan Euro'nun satış fiyatı ise 36,2020 lira olarak belirlendi.
Dün doların satış fiyatı 34,5030 lira, Euro'nun satış fiyatı ise 36,4160 lira olmuştu.
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