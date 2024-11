Bitcoin 100 bin dolara eşiğinde: Yükseliş sürecek mi? Analistlerden çarpıcı tahminler...

Bitcoin 100 bin dolar seviyesine yaklaşarak piyasada farklı beklentilere yol açtı. Bazı analistler bu seviyenin yeni bir ralli başlatacağını öngörürken diğerleri ihtiyatlı bir yaklaşım sergiliyor.

Bloomberg'in kıdemli ETF analisti Eric Balchunas, "Bitcoin 100 bin dolara ulaştığında ne olur?" sorusuyla dikkat çekti. Sosyal medyada büyük ilgi gören bu tartışmaya yüzlerce yorum yapıldı.

What happens when bitcoin hits $100k?