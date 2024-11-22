Bitcoin 100 bin dolara eşiğinde: Yükseliş sürecek mi? Analistlerden çarpıcı tahminler...

Yayınlanma: 22.11.2024 - 16:02

Güncelleme: 22.11.2024 - 16:02

Bitcoin 100 bin dolar seviyesine yaklaşarak piyasada farklı beklentilere yol açtı. Bazı analistler bu seviyenin yeni bir ralli başlatacağını öngörürken diğerleri ihtiyatlı bir yaklaşım sergiliyor.

ANALİSTLERİN GÖRÜŞLERİ

Bloomberg'in kıdemli ETF analisti Eric Balchunas, "Bitcoin 100 bin dolara ulaştığında ne olur?" sorusuyla dikkat çekti. Sosyal medyada büyük ilgi gören bu tartışmaya yüzlerce yorum yapıldı.

What happens when bitcoin hits $100k? — Eric Balchunas (@EricBalchunas) November 21, 2024

BITCOIN BOĞALARININ HEDEFLERİ BÜYÜK

Bitcoin boğaları, bu psikolojik seviyenin aşılmasıyla daha yüksek hedeflere odaklanmış durumda. Crypto Stream gibi bazı analistler 120 bin doları yeni bir direnç olarak işaret ederken, Bitcoin Archive ise fiyatın uzun vadede 1 milyon dolara ulaşabileceği görüşünü dile getirdi.

DÜZELTME BEKLENTİLERİ

Öte yandan, birçok analist Bitcoin'in 100 bin dolar sonrasında bir düzeltme yaşayacağını öngörüyor. Bir analist, BTC'nin 104 bin dolara ulaşıp ardından 90 bin dolar seviyelerine çekilebileceğini ifade etti.

ALTCOIN SEZONU KAPIDA MI?

CryptoRodo, Bitcoin'deki bu olası düzeltmenin ardından altcoinlerin büyük bir yükseliş trendine gireceğini savundu. Analist, BTC'nin zirve seviyesini 150 bin ila 180 bin dolar arasında tahmin ederken, bu süreçte altcoinlerin ciddi bir değer kazanacağını belirtti.

GELECEĞE DAİR BEKLENTİLER

Bitcoin, bu yıl önemli bir ralli gerçekleştirirken, ABD’deki daha dostane düzenleyici yaklaşımlar da bu yükselişi destekledi. Uzmanlar, Bitcoin'in 100 bin doları geçmesinin ardından piyasanın yeni bir döneme gireceği görüşünde birleşiyor. 2025 yılına dair beklentiler ise hem lider kripto para birimi hem de altcoinler için heyecan verici bir tablo çiziyor.