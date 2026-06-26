ABD Doları Japon Yen'i karşısında 40 yılın zirvesinde

Fed'in para politikasında "şahin" duruşunu sürdüreceğine yönelik beklentiler, ABD Doları'nı küresel para birimleri karşısında güçlendirmeye devam ediyor. Bu gelişmeyle dolar/yen paritesi 161,95 seviyesine yükselerek Temmuz 1986'dan bu yana en yüksek seviyesini gördü ve son 40 yılın zirvesini test etti.

FED BEKLENTİLERİ ABD DOLARI'NI DESTEKLİYOR

Batı Asya'daki gelişmelerin varlık fiyatları üzerindeki etkisi yakından izlenirken, bölgede sağlanan ateşkesin kalıcılığına yönelik iyimserlik küresel enflasyon ve büyüme beklentilerini destekledi. Buna karşın, küresel merkez bankalarının gelecek dönemde daha temkinli hareket edeceğine yönelik öngörüler güçlenmeye devam etti.

Bu doğrultuda Fed'in uzun süre sıkı para politikasını koruyacağı beklentisi, ABD Doları'nın küresel para birimleri karşısındaki yükselişini hızlandırdı.

ABN AMRO: PİYASALAR FAİZ ARTIŞINI HIZLI FİYATLADI

ABN AMRO Kıdemli Döviz ve Petrol Stratejisti Georgette Boele, yaptığı değerlendirmede, "Dolardaki yükseliş, esas olarak Fed'e yönelik bakış açısının yeniden değerlendirilmesiyle tetiklendi. Piyasalar Fed'in faiz artışlarını fiyatlandırmada fazla ileri gitmiş olabilir." dedi.

Piyasaların Fed'in faiz artışlarını fiyatlandırırken hızlı hareket ettiğini belirten Boele, ABD Doları'nın güçlü görünümünü yaz boyunca koruyabileceğini ifade etti.

Boele, ABD ile İran arasındaki anlaşmanın ardından dolar risklerinin yeniden gündeme gelebileceğini daha önce değerlendirdiklerini ancak piyasanın son tepkisinin yatırımcıların bu risklere henüz tam olarak odaklanmadığını gösterdiğini söyledi.

Fed toplantısının ardından petrol fiyatlarında düşüş yaşanmasına rağmen doların yeniden yükseliş eğilimine girmesinin dikkat çekici olduğunu belirten Boele, "Yüksek petrol ve gaz fiyatları doları destekledi çünkü ABD bir enerji ihracatçısıdır. Aynı zamanda, Avro Bölgesi enerji ithalatçısı olduğu için avroya ağırlık verdiler. Prensipte, düşük enerji fiyatları dolar zayıflığına ve avro toparlanmasına yol açmalıdır. Bunun olmasını bekliyorduk, ancak şimdiye kadar tepki sınırlı kaldı. Petrol fiyatlarındaki düşüş kısmen dolar gücünden kaynaklanıyor gibi görünüyor. Çünkü petrol fiyatları, avro ve özellikle yen gibi diğer çoğu para biriminde daha az düştü" diye konuştu.

KOORDİNELİ MÜDAHALE PARİTEYİ ETKİLEYEBİLİR

Boele, Japonya'nın tek taraflı müdahalesinin uygun piyasa koşulları oluşmadıkça sınırlı etki yaratabileceğini, buna karşılık ABD ile koordineli bir müdahalenin dolar/yen paritesi üzerinde daha belirgin bir düşüşe yol açabileceğini ifade etti.

Yaz aylarında likiditenin azalmasıyla piyasalarda oynaklığın artabileceğini ve ABD Doları'nın güçlü seyrini sürdürebileceğini belirten Boele, şu değerlendirmede bulundu: