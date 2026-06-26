Elon Musk trilyoner unvanını kaybetti: SpaceX ve Tesla hisselerindeki düşüş servetini eritti

SpaceX’in tarihi halka arzının ardından dünyanın ilk trilyoneri olarak kayıtlara geçen Elon Musk’ın serveti, son piyasa hareketleriyle yeniden 1 trilyon ABD Doları seviyesinin altına indi.

Forbes hesaplamasına göre Musk’ın net serveti çarşamba kapanışında 970,2 milyar ABD Doları seviyesine geriledi. Böylece zirve seviyesine kıyasla yaklaşık 330 milyar ABD Doları’lık bir kayıp yaşandı.

SPACEX HALKA ARZI SERVETİ ZİRVEYE TAŞIMIŞTI

Elon Musk, 12 Haziran’da SpaceX’in tarihi halka arzının ardından dünyanın ilk trilyoneri olarak gündeme gelmişti. Roket, uydu ve yapay zeka alanlarında faaliyet gösteren şirketin halka açılması, Musk’ın servetinde hızlı bir artış yaratmıştı.

SpaceX’in söz konusu halka arzda 75 milyar ABD Doları topladığı, hisselerin ilk işlem günlerinde yüzde 19 yükseliş kaydettiği belirtilmişti.

Ancak küresel piyasalarda bu hafta yaşanan satış baskısı, SpaceX hisseleri üzerinde de etkili oldu. Şirket hisseleri çarşamba günü 154,35 ABD Doları seviyesinden işlem gördü.

TEKNOLOJİ HİSSELERİNDE SATIŞ BASKISI SERVETİ ERİTTİ

Elon Musk’ın servetindeki gerilemede yalnızca SpaceX değil, Tesla hisselerindeki düşüş de etkili oldu. Küresel piyasalarda ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz artırımı ihtimaline ilişkin beklentiler ve yapay zeka balonu endişeleri, teknoloji hisselerinde satışları artırdı.

Yapay zeka temalı şirketler bu süreçte daha yüksek baskı altında kalırken, Alphabet ve Samsung gibi büyük teknoloji şirketlerinde de değer kayıpları görüldü.

SERVETİN BÜYÜK BÖLÜMÜ HİSSELERDEN OLUŞUYOR

Musk’ın servetinin önemli bölümü nakit varlıklardan değil, Tesla ve SpaceX başta olmak üzere sahip olduğu şirket hisselerinden oluşuyor. Bu nedenle piyasa değerlerindeki değişimler, net servet hesaplamalarında hızlı dalgalanmalara yol açıyor.

Piyasalardaki oynaklık devam ettiği sürece Musk’ın yeniden trilyoner seviyesine çıkmasının mümkün olabileceği değerlendiriliyor. Tesla veya SpaceX hisselerinde güçlü bir toparlanma, serveti yeniden 1 trilyon ABD Doları üzerine taşıyabilir.

DÜNYANIN EN ZENGİNİ KONUMUNU KORUYOR

Trilyoner unvanını kaybetmesine rağmen Elon Musk, dünyanın en zengin kişisi olmayı sürdürüyor.

Forbes verilerine göre Google kurucularından Larry Page’in serveti yaklaşık 284 milyar ABD Doları seviyesinde bulunuyor.

Musk’ın servetinin yıl başından bu yana yaklaşık 338 milyar ABD Doları arttığı belirtiliyor.