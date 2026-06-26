Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'dan memur ve emekli zammı açıklaması

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz terörsüz Türkiye sürecine ilişkin yasal düzenlemenin TBMM tatile girmeden önce gündeme alınması için yoğun bir çalışma yürütüldüğünü belirtti.
Türkiye Basın Federasyonu'nun gazetecilerle düzenlediği toplantıda konuşan Yılmaz, sürece ilişkin değerlendirmesinde, “Belirli koşullara ve tarihe endeksli olacak” ifadelerini kullandı.
MEMUR VE EMEKLİ ZAMMI MESAJI
Yılmaz, temmuz ayında memur ve emeklilere enflasyon farkının yanı sıra refah payı verilip verilmeyeceğine ilişkin soruları da yanıtladı.
Enflasyon farkının ücretlere mutlaka yansıtılacağını vurgulayan Yılmaz, “Enflasyon farkını mutlaka rakamlara yansıtıyoruz. Emeklileri ve çalışanları enflasyona karşı ezdirmeyeceğiz” dedi.