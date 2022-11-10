ABD enflasyonu sonrası altında son durum
Altın fiyatları kritik verilerin açıklanacağı yeni haftaya düşüşle başlamıştı. ABD enflasyon verisi açıklandıktan sonra ons altın yüzde 1.54 arttı.
Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 1 milyon 24 bin 500 liraya yükseldi.
Altın piyasasında, en düşük 1 milyon 12 bin lira, en yüksek 1 milyon 30 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,15 artışla 1 milyon 24 bin 500 liradan tamamladı.
KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 3 milyar 667 milyon 960 bin 232,85 lira, işlem miktarı ise 3.605,53 kilogram oldu.
Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi de 3 milyar 737 milyon 97 bin 273,60 lira düzeyinde gerçekleşti.
Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar İstanbul Altın Rafinerisi, Ahlatçı Döviz ve Kıymetli Madenler, Ahlatçı Metal Rafineri, Garanti Bankası ve NMGlobal Kıymetli Madenler şeklinde sıralandı.
Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:
|STANDART TL/KG
|DOLAR/ONS
|Önceki Kapanış
|1.023.000,00
|1.700,00
|En Düşük
|1.012.000,00
|1.692,00
|En Yüksek
|1.030.000,00
|1.710,85
|Kapanış
|1.024.500,00
|1.692,00
|Ağırlıklı Ortalama
|1.015.424,73
|1.702,67
|Toplam İşlem Hacmi (TL)
|3.667.960.232,85
|Toplam İşlem Miktarı (Kg)
|3.605,53
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