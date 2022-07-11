ABD, Hindistan'a Rus petrolü için tavan fiyat çağrısı yapacak

11 Temmuz 2022 Pazartesi, 15:48

ABD, G-7 Zirvesi'nde gündeme gelen Rus petrolüne tavan fiyat planı için diplomatik seviyede görüşmelere geçmeye hazırlanıyor.

ABD Enerji Bakanı Jennifer Granholm, Bloomberg'e verdiği söyleşide söz konusu plan için Hindistan ve Japonya'nın da aralarında olduğu ülkelere çağrıda bulunacaklarını kaydetti.

Granholm, Quad ülkeleri arasında yer alan Avustralya, Hindistan ve Japonya'daki mevkidaşları ile bu hafta bir araya gelecek. Görüşmelerde Rusya'nın petrol ihracatına yönelik fiyat limiti öngören yaptırımlar da dahil olmak üzere temiz enerji için kritik önemdeki hammaddelere yönelik işbirlikleri de masaya yatırılacak.

Bloomberg'in haberine göre Rus petrolünün fiyatının 40-60 dolar arasında belirlenmesi hedefleniyor.

Son dönemde yaptırımlar dolayısıyla pazara erişim sorunu yaşayan Ruslar için önde gelen petrol alıcılarından biri Hindistan olmuştu. Hindistan Rus enerji kaynakları alımını çok hızlı artırmış ve 24 Şubat'tan 30 Haziran'a kadar enerji ithalatı 8,8 milyar dolar artış kaydetmişti.

G-7 ZİRVESİ'NDE GÜNDEME GELDİ

G-7 ülkeleri, Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle "ağır ve acil ekonomik maliyetler" getirme sözü vererek, belirli bir fiyatın üzerinde satılan Rus petrolünün taşınmasına yasak getirilmesini araştıracaklarını duyurmuştu.

Haziran ayının sonlarında Almanya'nın ev sahipliğinde Bavyera eyaletinde düzenlenen G-7 Zirvesi'nin sonuç bildirgesinde bu konuya da vurgu yapılmıştı.

Moskova'nın enerji üretiminde pozisyonunu kullanarak Ukrayna'da başlattığı savaştan faydalanmasını önlemek için G-7'nin daha fazla önlem alacağı belirtilen bildirgede, belirli bir fiyatın üzerinde satılan Rus petrolünün taşınmasına yasak getirilmesinin gözden geçirileceği kaydedildi. Bildirgede, "Benzer düşünceye sahip tüm ülkeleri (Rus petrolü konusunda) eylemlerimize katılmayı değerlendirmeye davet ediyoruz." denildi.

Bildirgede, tedariklerini çeşitlendirmek isteyen ülkelere yardım etmek de dahil olmak üzere Rusya'dan sivil nükleer teknoloji ve ilgili ürünlere olan bağımlılığın daha da azaltılacağı bildirildi.