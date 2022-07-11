Petrolde yeniden salgın endişesi: Düşüşe geçti

11 Temmuz 2022 Pazartesi, 09:16

Dünyada birçok ülkede salgın önlemlerinin gevşetilmesinin ardından vaka sayılarında yeniden artış izlenirken, petrol piyasasında salgın endişeleri yeniden hissediliyor.

ABD ham petrolü haftanın ilk işlem gününde 104 dolar seviyesine çekilirken, Brent petrol de 107 doların altını gördü.

Çin'in finans merkezi Şanghay'da Pazar günü 69 yeni vaka tespit edildi. Böylelikle Mayıs ayından bu yana en yüksek günlük vaka sayısı izlendi. Bir önceki gün tespit edilen vaka sayısı 57 olmuştu. Çin'de artan vakalar salgın önlemlerinin yeniden hayata geçirileceği yönündeki beklentilerin de artmasına neden oldu.

BIDEN'IN SUUDİ ZİYARETİ DE TAKİP EDİLECEK

Petrol piyasalarında salgın gelişmeleri ile birlikte ABD Başkanı Joe Biden'ın Suudi Arabistan ziyareti de yakından izlenecek.

Bloomberg HT'de yer alan habere göre; Biden gelecek hafta Suudi Arabistan'a yapacağı ziyarette, bu ülke ile stratejik ilişkileri güçlendirmeyi amaçlayacağını açıkladı.

Biden, Washington Post gazetesi için "Suudi Arabistan'a neden gidiyorum" başlıklı bir makale kaleme aldı.

13-16 Temmuz tarihlerinde İsrail, Batı Şeria ve Suudi Arabistan'a gerçekleştireceği ziyaretin hem bölge hem de ABD'nin çıkarları için önemli olduğuna işaret eden Biden, "Gelecek hafta, Amerika'nın bölgedeki iletişimi açısından daha umut vadeden bir dönemi başlatmak için Orta Doğu'ya gideceğim." ifadesini kullandı.

Biden, daha güvenli bir Orta Doğu'nun birçok konuda Amerika'nın çıkarına olduğuna işaret ederek, bu ziyaretinde hedeflere ulaşılması için yoğun bir diplomasi yürüteceğini ve yüz yüze görüşmeler yapacağını kaydetti.

Şu anda ziyaret edeceği Orta Doğu'nun 18 ay önce göreve geldiği dönemdekinden çok daha istikrarlı ve güvenli olduğunu kaydeden Biden, önceki Başkan Donald Trump'ın İran ile nükleer anlaşmadan çekilmesinin, bu ülkenin nükleer çalışmalarını artırmasına yol açtığını ve İran'ı bu anlaşmaya geri döndürmek için diplomatik çalışmalarını sürdüreceklerini kaydetti.