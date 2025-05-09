ABD ile Çin arasında ticaret görüşmeleri başlıyor: Cenevre’de kritik temaslar

Yayınlanma: 09.05.2025 - 15:44

Güncelleme: 09.05.2025 - 15:44

ABD ile Çin, hafta sonu Cenevre’de başlayacak ticaret müzakerelerinde gümrük tarifelerinin düşürülmesini gündeme alacak.

Görüşmelere ABD Hazine Bakanı Scott Bessent ve Çin Başbakan Yardımcısı He Lifeng başkanlık edecek. ABD tarafının ilk aşamada tarifeleri yüzde 60’ın altına çekmeyi planladığı, bu teklifin Çin tarafından da karşılık bulabileceği ifade ediliyor.

İki gün sürecek toplantılarda somut adımlar atılması hâlinde indirimlerin önümüzdeki hafta uygulanabileceği belirtiliyor.

Müzakerelerin öncelikle tarafların karşılıklı şikâyetlerini dile getirmelerine sahne olacağı, kısa vadede net sonuçlar beklenmemesi gerektiği aktarılıyor. ABD tarafı ayrıca, Çin’in nadir toprak elementleri ihracatındaki kısıtlamaları kaldırmasını ve fentanil üretiminde kullanılan kimyasalların ihracatının azaltılmasını da gündeme taşıyacak.

Beyaz Saray’dan yapılan açıklamada ise gümrük vergilerine ilişkin iddiaların spekülatif olduğu vurgulandı.

Ekonomik analizler, mevcut tarifelerin ABD ekonomisinde küçülmeye ve fiyat artışına yol açabileceğine işaret ediyor. Çin tarafında ise sanayi üretiminde belirgin bir daralma yaşanırken, ülkenin ABD’ye ihracatında ciddi düşüş gözlemleniyor.

YENİ BİR DİYALOĞUN İLK ADIMI

Görüşmelerin henüz başlangıç niteliğinde olduğu ve esasen karşılıklı taleplerin dile getirileceği ifade ediliyor. Ancak bu süreç, iki ülkenin ya birlikte hareket etmeyi öğrenmesi ya da tamamen ayrışarak küresel ekonomi üzerinde büyük etkiler yaratması ihtimalini gözler önüne seriyor.

Washington merkezli Stratejik ve Uluslararası Çalışmalar Merkezi’nden Çin uzmanı Scott Kennedy, “Bu müzakerelerin önemi abartılamaz. Bu hafta sonu yapılacak görüşmeler, on bin millik bir yolculuğun yapıcı ama küçük bir adımı” değerlendirmesinde bulundu.

Uzmanlar, olası bir uzlaşma sağlansa bile kapsamlı bir anlaşmanın birkaç yıl sürebileceğine dikkat çekiyor. Fudan Üniversitesi’nden Prof. Wu Xinbo ise bu sürecin çok başında olunduğunu ve aşırı iyimserliğe kapılmamak gerektiğini belirtiyor.

NE OLMUŞTU?

Trump döneminde nisan ayında açıklanan ve “Kurtuluş Günü” olarak tanımlanan tarifelere dönüş düşüncesi yeniden gündeme gelmişti. Bu dönemdeki vergiler küresel piyasalarda sarsıntılara neden olmuş, Çin ise hızlıca misillemede bulunmuştu.

Uzmanlara göre taraflar iç kamuoyuna mesaj vermeye çalışıyor. Bu nedenle görüşmelerin hemen sonuç vermesi beklenmese de, yeniden masaya oturulması önemli bir gelişme olarak değerlendiriliyor.