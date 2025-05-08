ABD-İngiltere el sıkıştı: Trump’tan ‘ilk büyük anlaşma’ vurgusu

ABD Başkanı Donald Trump, İngiltere ile ABD arasında yapılan anlaşmanın, "uzun yıllar boyunca ikili ilişkileri pekiştirecek kapsamlı bir anlaşma" olduğunu belirtti.

ABD-İngiltere el sıkıştı: Trump’tan ‘ilk büyük anlaşma’ vurgusu
Abone Ol google-news
AA
Yayınlanma: 08.05.2025 - 14:45

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya platformu Truth Social hesabından ABD ve İngiltere arasındaki anlaşmaya ilişkin açıklama yaptı.

İngiltere ile yapılan anlaşmanın, duyurdukları "ilk büyük anlaşma" olduğunu belirten Trump, bu anlaşmanın ABD ile Birleşik Krallık arasındaki ilişkileri güçlendireceğini vurguladı.

Trump, müzakere aşamasında olan diğer birçok anlaşmanın da yakın zamanda duyurulacağını açıkladı.

Başkan Donald Trump, dün, "büyük ve saygın bir ülke" ile bir ticaret anlaşması imzalayacaklarını açıklamıştı.

Trump, "Yarın sabah saat 10.00'da Oval Ofis'te büyük ve saygın bir ülkenin temsilcileriyle yapılacak önemli bir ticaret anlaşmasına ilişkin bir basın toplantısı olacak. Bu, diğer anlaşmaların ilki olacak" değerlendirmesinde bulunmuştu.


Etiketler: #Donald Trump #ingiltere

İlgili Haberler

Trump'tan ticaret anlaşması sinyali: Ülke ismini sakladı

Trump'tan ticaret anlaşması sinyali: Ülke ismini sakladı
Biden'dan Trump'a ağır suçlamalar: ABD-Avrupa ittifakı risk altında

Biden'dan Trump'a ağır suçlamalar: ABD-Avrupa ittifakı risk altında
Donald Trump'tan FIFA Dünya Kupası çıkışı: Filistin protestolarına ‘izin’ verdi!

Donald Trump'tan FIFA Dünya Kupası çıkışı: Filistin protestolarına ‘izin’ verdi!
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler