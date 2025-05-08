ABD-İngiltere el sıkıştı: Trump’tan ‘ilk büyük anlaşma’ vurgusu
ABD Başkanı Donald Trump, İngiltere ile ABD arasında yapılan anlaşmanın, "uzun yıllar boyunca ikili ilişkileri pekiştirecek kapsamlı bir anlaşma" olduğunu belirtti.
ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya platformu Truth Social hesabından ABD ve İngiltere arasındaki anlaşmaya ilişkin açıklama yaptı.
İngiltere ile yapılan anlaşmanın, duyurdukları "ilk büyük anlaşma" olduğunu belirten Trump, bu anlaşmanın ABD ile Birleşik Krallık arasındaki ilişkileri güçlendireceğini vurguladı.
Trump, müzakere aşamasında olan diğer birçok anlaşmanın da yakın zamanda duyurulacağını açıkladı.
Başkan Donald Trump, dün, "büyük ve saygın bir ülke" ile bir ticaret anlaşması imzalayacaklarını açıklamıştı.
Trump, "Yarın sabah saat 10.00'da Oval Ofis'te büyük ve saygın bir ülkenin temsilcileriyle yapılacak önemli bir ticaret anlaşmasına ilişkin bir basın toplantısı olacak. Bu, diğer anlaşmaların ilki olacak" değerlendirmesinde bulunmuştu.
En Çok Okunan Haberler
-
- Ezgi Mola’nın evine 'işgalciler' yerleşti
- 'Hadsizlik ama bunların da işi bu'
- O meslek grubuna yeşil pasaport geliyor
- Serdal Adalı'dan Osimhen sözleri!
- Kılıçdaroğlu'ndan açıklama geldi
- Özgür Çelik ve 25 kişi hakkında siyasi yasak istendi
- Hastaneye sevk edilen Özdağ yeniden cezaevine gönderildi
- Saldırı günü neler yaşandı?
- X avukatından İmamoğlu için itiraz
- Trump: Tanışmayı sabırsızlıkla bekliyorum