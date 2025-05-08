Avrupa'dan ABD'ye tarihi büyüklükte misilleme yolda: 'Liste ABD'den ithalatı kapsıyor'

Yayınlanma: 08.05.2025 - 17:11

Güncelleme: 08.05.2025 - 17:11

Avrupa Birliği'nden, ABD'ye karşı ses getirecek bir misilleme adımı geliyor. Avrupa Komisyonu otomobil ve karşılıklı gümrük tarifeleri konusunda ABD ile yürütülen müzakerelerde uzlaşma sağlanamaması durumunda atılacak adımlara ilişkin bir açıklama yayımladı.

Açıklamada, AB ve ABD arasında yürütülen müzakerelerin, ABD'nin tarifeleri kaldırması ve karşılıklı fayda sağlayan bir sonuçla neticelenmemesi halinde, uygulanacak karşı önlemleri içeren bir ürün listesi hazırlandığı belirtildi.

'95 MİLYAR EURO DEĞERİNDE İTHALATI KAPSIYOR'

"Liste, geniş bir yelpazedeki endüstriyel ve tarımsal ürünleri kapsayan 95 milyar Euro değerindeki ABD'den ithalatı kapsıyor" ifadesine yer verilen açıklamada, ayrıca, ABD'ye yönelik 4,4 milyar Euro değerindeki belirli AB çelik hurdası ve kimyasal ürün ihracatına sınırlamalar getirileceği vurgulandı.

Ayrıca, ABD'nin açıkladığı tarifeleri 90 gün süreyle kısmen askıya alma kararına atıf yapılarak, AB’nin önceliğinin, müzakereler yoluyla karşılıklı yarar sağlayacak dengeli bir çözüm bulmak olduğu kaydedildi.

Açıklamada, müzakerelerde bir ilerleme sağlanamaması durumunda, AB'nin tüketici ve sanayi çıkarlarını korumak amacıyla gerekli karşı önlemleri uygulamaya koymaya hazırlandığına dikkat çekildi. Ayrıca, AB'nin, otomobil ve otomobil parçalarına ilişkin tarifeler konusunda ABD’ye karşı Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) nezdinde resmi istişare süreci başlatacağı duyuruldu.

218 SAYFALIK ÜRÜN LİSTESİ

Öte yandan, ABD’den ithal edilmesi planlanan ve AB’nin önlemlerine tabi tutulacak ürün listesinin 218 sayfa uzunluğunda olduğu belirtildi.

Söz konusu listede şarap, balık, at, uçaklar, otomobil ve yedek parçaları, kimyasal maddeler, makineler ve sağlık ekipmanları gibi birçok ürünün yer aldığı aktarıldı.

Bu kapsamda, listede yer alan ürünler hakkında AB üyesi ülkeler ve Avrupa’daki şirketlerle bir ay sürecek istişare sürecinin başlatıldığı bildirildi.

ABD Başkanı Donald Trump, daha önce AB ülkelerinden yapılan çelik ve alüminyum ithalatına yüzde 25 oranında gümrük vergisi uygulamıştı. Ardından Trump, AB ürünlerine yüzde 20 oranında ek tarife getirdiğini açıklamıştı. ABD ayrıca, tüm otomobil ve otomobil parçası ithalatına yüzde 25’lik tarife uygulamaya başlamıştı.