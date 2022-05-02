33 milyar dolarlık silah: ABD küresel savaşa mı yöneliyor?..

02 Mayıs 2022 Pazartesi

Ukrayna’da önemli gelişmeler var. Gözümüzü bugün oraya çevirelim..

Haberi okuduğumda eyvah dedim… “Demokrat” Biden, Ukrayna’da kullanmak amacıyla Kongre’den 33 milyar dolar istedi.

Bir ay önce 13.6 milyar dolarlık askeri yardım isteği onaylanmıştı, şimdi bunun iki buçuk katını daha istiyor. Beyaz Saray en az eylüle kadar süreceğini hesapladığı savaş için bu parayı istiyor. Amerikan gazetelerinde ayrıntılara bakıyorum: (*)

- Güvenlik ve askeri yardım için 20 milyar dolar.

- Ukrayna’ya verilen teçhizatı finanse etmek ve stokları yenilemek için 11.4 milyar dolar.

- NATO müttefiklerini korumak için bölgeye Amerikan birliklerinin ve teçhizatının konuşlandırılmasını desteklemek, siber güvelik ve istihbarata desteği için 2.6 milyar dolar, gıda tedarik zinciri için 3 milyar dolar.

Toplam 46.6 milyar dolar Ukrayna’ya destek. Bu, Rusya’nın yıllık savunma harcamalarının (65.9 mia dolar), “üçte ikisinden fazla”.

AFGANİSTAN’A YILDA 40.8 MIA DOLAR

NYT kıyaslama yapıyor: ABD Afganistan’da yıllık ortalama 40.8 milyar dolar harcamıştı (2001-2021 arası: 816 mia dolar).

Bu arada Rusya’nın, 33 milyar dolarlık askeri yardıma yanıt olarak değilse bile askeri hedefi Odessa. Moldova’nın Transdinyester Rus yanlısı bölge sınırına askeri yığınak yapıldığı ve Rusya’nın Karadeniz’e uzanan Ukrayna topraklarını ele geçirmeyi amaçladığı, yaygın görüş.

Donbas, Karadeniz, güney bölgeleri Ukrayna’nın çok büyük maden ve enerji (ve tabii ki tarımsal!) zenginliklerine sahip, Moskova bu bölgeler üzerinde kesin egemenlik kurmak istiyor..

Bir barış ufukta gözükmüyor. Ankara ve diğerlerinin çabaları boşuna.

Zelenski - Biden ortaklığı güçleniyor. Zelenski Biden’a “Ya Rusya’yı durdururuz ya da Rusya Bütün Doğu Avrupa’yı ele geçirir” diyordu.

İsteklerini alıyor; ABD, Ukrayna’da aslında savaşta gibi. Rusya’ya karşı savaşta Ukrayna bir araç. Menzili daha büyük obüslerin Rus cephesine sevk edilmeye başlandığını okuyoruz.

"SONU OLMAYAN BİR OYUN"

Amerikan etkili gazetelerinde bazı yorumlar, “Biden’ın Ukrayna’da hedefi ne” diye soruyor. Amacı ne, politikasının hedefi, sonu başı belli değil. Foreign Policy’de bir makalede, “Rusya’yı zayıflatma stratejisi Ukrayna savaşını küresel bir savaşa dönüştürüyor olabilir” deniyor:

Beyaz Saray politikasında dramatik bir dönüşüm yaşanıyor, Ukrayna’nın savunmasını güçlendirme politikasından, Rusya’ya ve gücünü zayıflatma tahrip etme politikasına geçildi. Bu politika Rusya’yı, ya teslim ol ya da Ukrayna’da askeri gücünü ikiye katla seçeneği ile karşı karşıya bırakıyor. 33 milyar talebinin mesajı şu: Ukrayna’da asla başaramayacaksın!

"SAVAŞ RİSKİ CİDDİ"

ABD Savunma Bakanı Austin’in, serbest bir yorumla, “Rusya’nın bir daha Ukrayna gibi işgallere kalkışamayacak şekilde zayıfladığını görmek istiyoruz” anlamına gelen sözleri, Avrupa’da, ABD’nin hedefinin savaşı yaymak ve bunun Avrupa için tehlikeler içerdiği biçiminde Alman ve Fransız yorumlarına yol açtı.

Muazzam Amerikan askeri yardımının Rusya’yı askeri bakımdan çok büyük kayıplar verdirmesi ve başarısızlığını gündeme getirmesi durumunda Moskova’nın sık hatırlattığı nükleer silahları gündeme getirmesi de Batı’nın korktuğu bir gelişme.

Washington’da Stratejik ve Uluslararası Çalışmalar Merkezi’nden Seth G. Jones: “Genişleyen bir savaş riski şu anda ciddi”…

İşler çok ciddi!

Ülkenin ve dünyanın bu koşullarında Şeker Bayramınız kutlu olsun güzel geçsin, diyecek durum yok, ama iyi bayramlar yine de..

İki gün tatil, perşembe gününe kadar...

(*)

www.nytimes.com/live/2022/04/28/world/ukraine-russia-war-news?te=1&nl=morning-briefing%3A-europe-edition&emc=edit_mbe_20220429

www.nytimes.com/2022/04/27/us/politics/ukraine-war-expansion.html

https://foreignpolicy.com/2022/04/29/austin-blinken-ukraine-zelensky-weaken-russia-a-bad-idea/?utm_source=PostUp&utm_medium=email&utm_campaign=Editors%20Picks%20OC&utm_term=41827&tpcc=Editors%20Picks%20OC

https://foreignpolicy.com/2022/04/29/russia-ukraine-war-biden-endgame/?utm_source=PostUp&utm_medium=email&utm_campaign=Editors%20Picks%20OC&utm_term=41828&tpcc=Editors%20Picks%20OC