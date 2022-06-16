ABD işsizlik maaşı başvuruları düşüşte

16 Haziran 2022 Perşembe, 17:14

ABD Çalışma Bakanlığı, haftalık işsizlik maaşı başvurularına ilişkin verileri açıkladı.

ABD Çalışma Bakanlığı'nın verilerine göre ABD'de ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı, 11 Haziran ile biten haftada 229 bine gerileyerek beklenenden az düşüş kaydetti.

Reuters anketine katılan ekonomistler işsizlik maaşı başvurularının 215?,000 seviyesinde olacağını? tahmin ediyorlardı.

ABD istihdam piyasası trendlerine yönelik daha iyi bir gösterge olduğu düşünülen ABD işsizlik maaş başvurularının dört haftalık ortalaması 218,500 seviyesine yükseldi.

ABD'de işsizlik maaşından yararlanan toplam kişi sayısı da 4 Haziran itibariyle 1.312 milyon seviyesine yükseldi.