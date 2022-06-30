ABD işsizlik maaşı başvurularında sınırlı düşüş

30 Haziran 2022 Perşembe, 16:28

ABD'de haftalık işsizlik maaşı başvuruları 25 Haziran ile biten haftada 231,000 ile beklentilerin üzerinde geldi.

Reuters anketine katılan ekonomistler işsizlik maaşı başvurularının 228,000 seviyesinde olacağını? tahmin ediyorlardı.

ABD Çalışma Bakanlığı'nın açıkladığı mevsim etkisinden arındırılmış verilere göre 18 Haziran ile biten haftada 229,000 olarak açıklanan işsizlik maaşı başvuruları 233,000'e revize edildi. ?



