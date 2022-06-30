ABD işsizlik maaşı başvurularında sınırlı düşüş
ABD Çalışma Bakanlığı'nın verilerine göre işsizlik maaşı başvuruları 25 Haziran'da sona eren haftada 2 bin düşüşle 231 bin oldu.
ABD'de haftalık işsizlik maaşı başvuruları 25 Haziran ile biten haftada 231,000 ile beklentilerin üzerinde geldi.
Reuters anketine katılan ekonomistler işsizlik maaşı başvurularının 228,000 seviyesinde olacağını? tahmin ediyorlardı.
ABD Çalışma Bakanlığı'nın açıkladığı mevsim etkisinden arındırılmış verilere göre 18 Haziran ile biten haftada 229,000 olarak açıklanan işsizlik maaşı başvuruları 233,000'e revize edildi. ?
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