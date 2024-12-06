ABD istihdamı kasımda artış gösterdi: Kasırga ve grev etkisi azaldı

Yayınlanma: 06.12.2024 - 12:02

Güncelleme: 06.12.2024 - 12:02

ABD'de istihdam kasım ayında önemli bir artış gösterdi. Geçtiğimiz aylarda kasırgalar ve grevler nedeniyle büyük darbe alan iş gücü piyasası, bu ay Boeing çalışanlarının geri dönmesi ve kasırgaların sona ermesiyle toparlandı. Ancak ekonomistler, bu artışın iş gücü piyasasında önemli bir gevşeme yaratmadığını belirtiyorlar.

İSTİHDAM ARTIŞI VE EKONOMİK TAHMİNLER

Kasım ayında istihdam artışının, ekim ayında yaşanan zorlu koşulların ardından normalleşmeye işaret ettiği belirtiliyor. Ekim ayındaki verilerde, kasırgalar ve Boeing fabrikalarındaki grevin etkisiyle istihdam neredeyse durma noktasına gelmişti. Ekonomistler, Çalışma Bakanlığı'nın raporunu değerlendirdiklerinde, kasım ayında tarım dışı istihdamın yaklaşık 200 bin artmasını bekliyor. Bu tahmin, istihdam artışının yavaşladığını ancak piyasaların sağlıklı olduğunu gösteriyor.

İŞSİZLİK ORANI VE ÜCRET ARTIŞLARI

İşsizlik oranı, ekim ayında yüzde 4,1'de sabit kaldıktan sonra kasım ayında yüzde 4,2'ye yükselmesi bekleniyor. Bu artışın, kasırgalardan dolayı iş gücü arzının azalmasıyla ilişkili olduğu düşünülüyor. Ayrıca ücret artışlarının da soğuduğu tahmin ediliyor. Ortalama saatlik ücretlerin ekim ayında yüzde 0,4 arttıktan sonra yüzde 0,3 artacağı öngörülüyor.

FEDERAL REZERV'İN FAİZ KARARI BEKLENTİSİ

ABD işgücü piyasasındaki bu gelişmeler, Federal Rezerv'in faiz kararlarını etkileyebilir. Ekonomistler, Fed'in faiz indirimine gitme olasılığını değerlendiriyor. CME'nin FedWatch aracı, Fed'in Aralık ayında 25 baz puanlık bir faiz indirimi yapma olasılığını yüzde 70 olarak gösteriyor. Sonuç olarak, ABD iş gücü piyasası için Kasım ayında görülen artış, ekonomik toparlanmanın devam ettiğini ancak önemli bir değişim olmadığını gösteriyor.