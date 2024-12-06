Rus rublesi ABD Doları karşısında değer kazanıyor!

Rus rublesi ABD Doları karşısında değer kazanmaya devam ediyor. Analistler,Ukrayna savaşında Rusya ile ABD arasındaki gerginliğin kısmen azalmasının rubleyi güçlendirdiği değerlendirmesinde bulundu

Rus rublesi ABD Doları karşısında değer kazanıyor!
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AA
Yayınlanma: 06.12.2024 - 11:25

Dolar/ruble paritesi, Ukrayna’nın Amerikan ve İngiliz yapımı uzun menzilli füzelerle Rusya’ya saldırılarını azaltmasıyla 100 seviyesinin altına geriledi.

Ruble, dolar karşısında yaklaşık yüzde 1,1 değer kazanırken, dolar/ruble paritesi 20 Kasım’dan bu yana ilk defa 100 seviyesinin altına indi.

Moskova Borsası (MOEX) yüzde 1,3 değer kazanarak 2.543 puana çıkarken, dolar bazlı RTS endeksi de yüzde 1,3 artarak 775 puana çıktı.

DEĞER KAYBI SONRASI YÜKSELİŞ SÜRÜYOR

Ruble 27 Kasım'da dolar karşısında yüzde 8,5'ten fazla değer kaybederken, dolar/ruble paritesi 114,5 seviyesine kadar yükselmişti.

Rusya Merkez Bankası, gelişmenin ardından döviz alımlarını yıl sonuna kadar durdurmaya karar verdiğini bildirmişti.

Analistler, Ukrayna savaşında Rusya ile ABD arasındaki gerginliğin kısmen azalmasının rubleyi güçlendirdiği değerlendirmesinde bulundu.


Etiketler: #Rusya merkez bankası #Ruble #dolar

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