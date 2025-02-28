ABD’den terör örgütü elebaşı Öcalan’ın çağrısı ile ilgili açıklama: "Önemli bir gelişme"

Yayınlanma: 28.02.2025 - 10:43

Güncelleme: 28.02.2025 - 10:45

Terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan’ın terör örgütüne yaptığı kendisini feshetme ve silah bırakma çağrısına bir tepki de ABD hükümetinden geldi. Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Sözcüsü Brian Hughes, yaptığı açıklamada gelişmeyi memnuniyetle karşıladıklarını belirterek, "Bu önemli bir gelişme ve bunun ABD’nin kuzeydoğu Suriye’deki DEAŞ karşıtı ortakları konusunda Türk müttefiklerimizin endişelerini gidermeye yardımcı olacağını umuyoruz" dedi.

Hughes, "Bunun, bu sorunlu bölgeye barış getirmeye yardımcı olacağına inanıyoruz" ifadelerini kullandı.

ÖCALAN'IN MEKTUBU

Öcalan’ın mesajı, İstanbul’da düzenlenen bir basın toplantısında DEM Parti miletvekilleri tarafından okundu.

Söz konusu çağrı, Türkiye ile PKK arasında 40 yılı aşkın süredir devam eden çatışmaların sona erdirilmesi ve barış sürecinin yeniden canlandırılması açısından önemli bir gelişme olarak duyuruldu.

Öcalan’ın mektubunun duyurulmasının ardından hükümet kanadından gelen açıklamalarda, sürecin somut adımlarla ilerlemesi gerektiği vurgulandı. Muhalefet partileri ise mektubu farklı açılardan değerlendirdi; bazıları sürecin olumlu bir adım olabileceğini belirtirken, bazıları bu çağrının zamanlamasına ve içeriğine şüpheyle yaklaştı.

Kürt siyasi hareketinin çeşitli kanatlarından mektuba gelen ilk tepkiler ise farklılık gösterdi. DEM Parti cephesi, mektubu dikkate alacaklarını ve değerlendirme sürecine gireceklerini açıkladı. Ancak Kandil'deki PKK yöneticileri henüz resmi bir açıklama yapmadı ve örgütün içinde bu çağrıya nasıl yanıt verileceği konusunda tartışmalar yaşandığı öne sürüldü.

Mektubun duyurulmasının ardından uluslararası basında da geniş yankı uyandı. Avrupa ve ABD’den çeşitli yetkililer, süreci dikkatle takip ettiklerini ve barışçıl bir çözümün desteklenmesi gerektiğini ifade etti. Bölgedeki Kürt grupları da Öcalan’ın açıklamalarını değerlendirirken, Suriye, Irak ve İran’daki Kürt siyasi hareketleri arasında farklı tepkiler gözlemlendi.

Gelişmelerin ilerleyen süreçte nasıl şekilleneceği belirsizliğini korurken, Öcalan’ın mektubunun PKK içinde nasıl bir karşılık bulacağı ve Türkiye’deki siyasi dinamikleri nasıl etkileyeceği merak konusu olmaya devam ediyor.