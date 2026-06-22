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ABD'nin kara listesine Çin'den sert yanıt: Ticaret savaşlarında yeni perde

ABD'nin kara listesine Çin'den sert yanıt: Ticaret savaşlarında yeni perde

22.06.2026 12:50:00
Güncellenme:
Cumhuriyet/Ekonomi Servisi
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ABD'nin kara listesine Çin'den sert yanıt: Ticaret savaşlarında yeni perde

Çin, ABD’nin yerli teknoloji şirketlerini Pentagon’un askeri kara listesine eklemesine misilleme olarak yeni ticaret kısıtlamalarını devreye aldı. Çin Ticaret Bakanlığı, nadir toprak ve İHA üreticilerinin de aralarında bulunduğu on ABD’li tedarikçiye çift kullanımlı ürünlerin ihracatını yasaklarken, Maliye Bakanlığı da çoğunluğu savunma yüklenicisi olan kırk altı ABD’li şirketi kamu alım projelerinden men etti.
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Çin, ABD ile teknoloji ve savunma sektörlerinde tırmanan ticaret gerilimine yeni bir hamleyle karşılık verdi. Pekin yönetimi, Washington’ın Çinli şirketleri Pentagon’un askeri bağlantılı şirketler listesine eklemesinin ardından yeni ticaret kısıtlamalarını devreye aldı.

Çin Ticaret Bakanlığı, pazartesi günü yaptığı açıklamada 10 ABD’li sanayi tedarikçisinin ihracat kontrol listesine alındığını duyurdu. Karar kapsamında, çift kullanımlı Çin menşeli ürünlerin bu şirketlere ihracatı yasaklandı.

ABD’Lİ ŞİRKETLER İHRACAT LİSTESİNDE

İhracat kontrol listesine alınan şirketler arasında nadir toprak üreticileri MP Materials Corp ve USA Rare Earth ile insansız hava aracı üreticileri Teal Drones ve Jaia Robotics yer aldı.

Listede ayrıca Kaliforniya merkezli elektronik üreticisi Aveox Inc, Ball Aerospace & Technologies Corp ve savunma ekipmanları tedarikçisi Oshkosh Defense de bulunuyor.

46 ABD ŞİRKETİNE KAMU ALIM YASAĞI

Çin Maliye Bakanlığı tarafından yapılan ayrı bir açıklamada ise çoğunluğu savunma sanayi yüklenicisi olan 46 ABD’li şirketin kamu alım projelerinden men edildiği belirtildi. Ancak bu şirketlerle bağlantılı yabancı sermayeli ve Çin’de yerel olarak kayıtlı firmaların yasaktan muaf tutulacağı ifade edildi.

PENTAGON LİSTESİ GERİLİMİ TETİKLEDİ

Pekin’in adımı, ABD Savunma Bakanlığı’nın “1260H listesi” olarak bilinen kara listeyi güncellemesinin ardından geldi. Washington yönetimi, listeye aralarında Alibaba, Baidu ve BYD’nin de bulunduğu çok sayıda Çinli teknoloji şirketini eklemişti. ABD, söz konusu şirketlerin Çin ordusuyla bağlantılı olduğunu öne sürüyor.

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