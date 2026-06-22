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Mevduat faizlerinde büyük yarış sürüyor: 1 milyon TL’nin 1 aylık net getirisi ne kadar oldu?
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Mevduat faizlerinde büyük yarış sürüyor: 1 milyon TL’nin 1 aylık net getirisi ne kadar oldu?

22.06.2026 11:53:00
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Cumhuriyet/Ekonomi Servisi
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Mevduat faizlerinde büyük yarış sürüyor: 1 milyon TL’nin 1 aylık net getirisi ne kadar oldu?

Merkez Bankası’nın para politikası adımları ve piyasadaki likidite durumu sonrasında vadeli mevduat faiz oranları belirli bir bantta seyretmeye devam ediyor. Birikimini Türk Lirası vadeli hesapta değerlendirmek isteyen yurttaşlar, enflasyona karşı parasının değerini koruyabilmek adına bankaların güncel faiz oranlarını araştırıyor. Akbank, Garanti BBVA, DenizBank, QNB, Ziraat Bankası ve İş Bankası ne kadar faiz veriyor? İşte kuruşu kuruşuna güncel faiz kazanç tablosu...

Mevduat faizlerinde büyük yarış sürüyor: 1 milyon TL’nin 1 aylık net getirisi ne kadar oldu?

Türkiye'de tasarruf sahiplerinin gözü bankaların güncel vadeli mevduat faiz oranlarında. Nakitte kalan ya da dövizden TL'ye geçiş yapmak isteyen yatırımcılar, mevduat getirilerini yakından takip ediyor. Bankacılık sektöründeki rekabet devam ederken, 1 milyon TL gibi yüksek bakiyelere sunulan oranlar yatırımcılar için önemli bir pasif gelir kalemi oluşturuyor.

Mevduat faizlerinde büyük yarış sürüyor: 1 milyon TL’nin 1 aylık net getirisi ne kadar oldu?

MEVDUAT FAİZLERİNDE SON DURUM: 1 MİLYON TL'NİN AYLIK GETİRİSİ NE KADAR?

Banka şubelerine gitmeden, dijital kanallar (mobil ve internet bankacılığı) üzerinden hesap açan kullanıcılara genellikle şube kurlarından daha yüksek "hoş geldin" ve "tanışma" faizleri sunuluyor.

Mevduat faizlerinde büyük yarış sürüyor: 1 milyon TL’nin 1 aylık net getirisi ne kadar oldu?

Standart vadeli hesapların yanı sıra günlük vadeli hesap modellerinde de oranlar farklılık gösteriyor. Güncel piyasa verilerine göre 1 milyon TL’sini 1 aylık vadeyle bankaya yatıran bir yatırımcının elde edeceği net kazançlar güncellendi.

Mevduat faizlerinde büyük yarış sürüyor: 1 milyon TL’nin 1 aylık net getirisi ne kadar oldu?

Tasarruf sahiplerinin en çok araştırdığı banka karşılaştırma listesi güncellendi. 1 milyon TL tutarındaki anaparanın, 31 günlük vade sonuna sıralanmış güncel listesi şu şekilde:

Mevduat faizlerinde büyük yarış sürüyor: 1 milyon TL’nin 1 aylık net getirisi ne kadar oldu?

ZİRAAT KATILIM

Kâr Payı Oranı: Yüzde 36

Net Kazanç: 21.179,01 TL

Vade Sonu Bakiye: 1.021.179,01 TL

Mevduat faizlerinde büyük yarış sürüyor: 1 milyon TL’nin 1 aylık net getirisi ne kadar oldu?

HALKBANK

Faiz Oranı: Yüzde 35

Net Kazanç: 25.315,07 TL

Vade Sonu Bakiye: 1.025.315,07 TL

Mevduat faizlerinde büyük yarış sürüyor: 1 milyon TL’nin 1 aylık net getirisi ne kadar oldu?

QNB

Faiz Oranı: Yüzde 44,25

Net Kazanç: 27.630,65 TL

Vade Sonu Bakiye: 1.027.630,65 TL

Mevduat faizlerinde büyük yarış sürüyor: 1 milyon TL’nin 1 aylık net getirisi ne kadar oldu?

İŞ BANKASI

Faiz Oranı: Yüzde 38,5

Net Kazanç: 27.846,58 TL

Vade Sonu Bakiye: 1.027.846,58 TL

Mevduat faizlerinde büyük yarış sürüyor: 1 milyon TL’nin 1 aylık net getirisi ne kadar oldu?

ENPARA.COM

Faiz Oranı: Yüzde 40

Net Kazanç: 28.931,51 TL

Vade Sonu Bakiye: 1.028.931,51 TL

Mevduat faizlerinde büyük yarış sürüyor: 1 milyon TL’nin 1 aylık net getirisi ne kadar oldu?

ING

Faiz Oranı: Yüzde 41

Net Kazanç: 29.654,79 TL

Vade Sonu Bakiye: 1.029.654,79 TL

Mevduat faizlerinde büyük yarış sürüyor: 1 milyon TL’nin 1 aylık net getirisi ne kadar oldu?

GARANTİ BBVA

Faiz Oranı: Yüzde 41,5

Net Kazanç: 30.016,44 TL

Vade Sonu Bakiye: 1.030.016,44 TL

Mevduat faizlerinde büyük yarış sürüyor: 1 milyon TL’nin 1 aylık net getirisi ne kadar oldu?

ZİRAAT DİNAMİK

Faiz Oranı: Yüzde 41,5

Net Kazanç: 30.016,44 TL

Vade Sonu Bakiye: 1.030.016,44 TL

Mevduat faizlerinde büyük yarış sürüyor: 1 milyon TL’nin 1 aylık net getirisi ne kadar oldu?

HAYAT FİNANS

Kâr Payı Oranı: Yüzde 41,99

Net Kazanç: 30.370,85 TL

Vade Sonu Bakiye: 1.030.370,85 TL

Mevduat faizlerinde büyük yarış sürüyor: 1 milyon TL’nin 1 aylık net getirisi ne kadar oldu?

ON DİJİTAL BANKACILIK

Faiz Oranı: Yüzde 42

Net Kazanç: 30.378,08 TL

Vade Sonu Bakiye: 1.030.378,08 TL

Mevduat faizlerinde büyük yarış sürüyor: 1 milyon TL’nin 1 aylık net getirisi ne kadar oldu?

GETİRFİNANS

Faiz Oranı: Yüzde 42

Net Kazanç: 30.378,08 TL

Vade Sonu Bakiye: 1.030.378,08 TL

Mevduat faizlerinde büyük yarış sürüyor: 1 milyon TL’nin 1 aylık net getirisi ne kadar oldu?

AKBANK

Faiz Oranı: Yüzde 42,5

Net Kazanç: 30.739,73 TL

Vade Sonu Bakiye: 1.030.739,73 TL

Mevduat faizlerinde büyük yarış sürüyor: 1 milyon TL’nin 1 aylık net getirisi ne kadar oldu?

ODEA

Faiz Oranı: Yüzde 42,5

Net Kazanç: 30.739,73 TL

Vade Sonu Bakiye: 1.030.739,73 TL

Mevduat faizlerinde büyük yarış sürüyor: 1 milyon TL’nin 1 aylık net getirisi ne kadar oldu?

DENİZBANK

Faiz Oranı: Yüzde 44

Net Kazanç: 32.320,15 TL

Vade Sonu Bakiye: 1.032.320,15 TL

Mevduat faizlerinde büyük yarış sürüyor: 1 milyon TL’nin 1 aylık net getirisi ne kadar oldu?

ANADOLUBANK

Faiz Oranı: Yüzde 46

Net Kazanç: 28.741,08 TL

Vade Sonu Bakiye: 1.028.741,08 TL

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