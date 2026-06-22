Mevduat faizlerinde büyük yarış sürüyor: 1 milyon TL’nin 1 aylık net getirisi ne kadar oldu?

Türkiye'de tasarruf sahiplerinin gözü bankaların güncel vadeli mevduat faiz oranlarında. Nakitte kalan ya da dövizden TL'ye geçiş yapmak isteyen yatırımcılar, mevduat getirilerini yakından takip ediyor. Bankacılık sektöründeki rekabet devam ederken, 1 milyon TL gibi yüksek bakiyelere sunulan oranlar yatırımcılar için önemli bir pasif gelir kalemi oluşturuyor.

MEVDUAT FAİZLERİNDE SON DURUM: 1 MİLYON TL'NİN AYLIK GETİRİSİ NE KADAR? Banka şubelerine gitmeden, dijital kanallar (mobil ve internet bankacılığı) üzerinden hesap açan kullanıcılara genellikle şube kurlarından daha yüksek "hoş geldin" ve "tanışma" faizleri sunuluyor.

Standart vadeli hesapların yanı sıra günlük vadeli hesap modellerinde de oranlar farklılık gösteriyor. Güncel piyasa verilerine göre 1 milyon TL’sini 1 aylık vadeyle bankaya yatıran bir yatırımcının elde edeceği net kazançlar güncellendi.

Tasarruf sahiplerinin en çok araştırdığı banka karşılaştırma listesi güncellendi. 1 milyon TL tutarındaki anaparanın, 31 günlük vade sonuna sıralanmış güncel listesi şu şekilde:

ZİRAAT KATILIM Kâr Payı Oranı: Yüzde 36 Net Kazanç: 21.179,01 TL Vade Sonu Bakiye: 1.021.179,01 TL

HALKBANK Faiz Oranı: Yüzde 35 Net Kazanç: 25.315,07 TL Vade Sonu Bakiye: 1.025.315,07 TL

QNB Faiz Oranı: Yüzde 44,25 Net Kazanç: 27.630,65 TL Vade Sonu Bakiye: 1.027.630,65 TL

İŞ BANKASI Faiz Oranı: Yüzde 38,5 Net Kazanç: 27.846,58 TL Vade Sonu Bakiye: 1.027.846,58 TL

ENPARA.COM Faiz Oranı: Yüzde 40 Net Kazanç: 28.931,51 TL Vade Sonu Bakiye: 1.028.931,51 TL

ING Faiz Oranı: Yüzde 41 Net Kazanç: 29.654,79 TL Vade Sonu Bakiye: 1.029.654,79 TL

GARANTİ BBVA Faiz Oranı: Yüzde 41,5 Net Kazanç: 30.016,44 TL Vade Sonu Bakiye: 1.030.016,44 TL

ZİRAAT DİNAMİK Faiz Oranı: Yüzde 41,5 Net Kazanç: 30.016,44 TL Vade Sonu Bakiye: 1.030.016,44 TL

HAYAT FİNANS Kâr Payı Oranı: Yüzde 41,99 Net Kazanç: 30.370,85 TL Vade Sonu Bakiye: 1.030.370,85 TL

ON DİJİTAL BANKACILIK Faiz Oranı: Yüzde 42 Net Kazanç: 30.378,08 TL Vade Sonu Bakiye: 1.030.378,08 TL

GETİRFİNANS Faiz Oranı: Yüzde 42 Net Kazanç: 30.378,08 TL Vade Sonu Bakiye: 1.030.378,08 TL

AKBANK Faiz Oranı: Yüzde 42,5 Net Kazanç: 30.739,73 TL Vade Sonu Bakiye: 1.030.739,73 TL

ODEA Faiz Oranı: Yüzde 42,5 Net Kazanç: 30.739,73 TL Vade Sonu Bakiye: 1.030.739,73 TL

DENİZBANK Faiz Oranı: Yüzde 44 Net Kazanç: 32.320,15 TL Vade Sonu Bakiye: 1.032.320,15 TL