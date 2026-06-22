Yurttaşın son rotası belli oldu: Altın yerine tercih edilen yeni yatırım aracı hangisi?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 3 bin 274 hanehalkının katılımıyla hazırlanan haziran ayı “Hanehalkı Beklenti Anketi” sonuçlarını yayımladı.

Verilere göre, hanehalkının 12 ay sonrası yıllık enflasyon beklentisi geçen aya kıyasla 3,38 puan azalarak yüzde 46,13 seviyesine geriledi.

FİYAT ARTIŞ BEKLENTİSİNDE GIDA VE ENERJİ ÖNE ÇIKTI

Katılımcıların son bir yıl içinde fiyatların en fazla arttığını düşündüğü ve önümüzdeki 12 ayda da en çok artmasını beklediği harcama grupları “gıda” ile “yakıt ve enerji” oldu.

Gıdayı fiyatı en çok artan kalem olarak görenlerin oranı bir önceki aya göre 1,6 puan azalarak yüzde 39,3 seviyesinde gerçekleşti.

KONUT FİYATI BEKLENTİSİ SINIRLI GERİLEDİ

Ankete göre, 12 ay sonrası konut fiyat artışı beklentisi 0,13 puanlık düşüşle yüzde 33,82 seviyesine indi.

Aynı dönemde hanehalkının 12 ay sonrası dolar kuru beklentisi ise 0,14 TL artarak 52,67 TL oldu.

YATIRIM TERCİHLERİNDE GAYRİMENKUL ÖNE ÇIKTI

Yatırım tercihleri incelendiğinde, “altın alırım” diyenlerin oranı bir önceki aya göre 4 puan azalarak yüzde 44,3’e geriledi.

Buna karşılık “ev, dükkan, arsa vb. alırım” diyenlerin oranı 3,9 puan artışla yüzde 37,1 seviyesine yükseldi. Böylece yatırım tercihlerinde gayrimenkulün payı arttı.