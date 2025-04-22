ABD perakende satışları nisanda yükseldi: Yüzde 7’lik artış!
ABD'deki büyük mağazalarda perakende satışlar nisan ayının ikinci haftasında önemli bir artış gösterdi. Redbook verilerine göre satışlar geçen yılın aynı dönemine kıyasla yükseldi.
ABD'deki büyük mağazalarda perakende satışlar nisan ayının ikinci haftasında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 7,4 oranında artış gösterdi.
Redbook'un açıklamasına göre perakende satışlar nisan ayının ilk iki haftasında mevsimsel etkilerden arındırılmamış verilerle bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 7 oranında yükseldi.
Etiketler: #ABD #perakende #nisan #artış
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