Asya hisse senetleri düşüşte: ABD seçimleri öncesi tahvil getirileri yükseliyor

Yayınlanma: 22.10.2024 - 11:20

Güncelleme: 22.10.2024 - 11:20

Asya hisse senetleri salı günü gerilerken, tahvil getirileri ve dolar son aylardaki en yüksek seviyelerine ulaştı. Yatırımcıların ABD seçimleri öncesindeki belirsizlikler nedeniyle altın fiyatları da rekor zirvelere yakın işlem gördü. Gösterge 10 yıllık Hazine tahvillerinin getirisi Asya'da üç baz puan artarak yüzde 4,21’e yükseldi ve Temmuz sonundan bu yana en yüksek seviyeye ulaştı. ABD ve FTSE hisse senedi vadeli işlemleri yüzde 0,2 düşerken, Avrupa vadeli işlemleri yüzde 0,1 yükseldi.

JAPONYA'DA OLASI İKTİDAR DEĞİŞİMİ PİYASALARI ETKİLİYOR

Japonya'da 29 Ekim’de yapılacak genel seçimler öncesinde, anketlerin iktidardaki koalisyonun çoğunluğunu kaybetme ihtimalini göstermesi üzerine hisse senetleri, tahviller ve yen değer kaybetti. Japonya'da Nikkei, öğleden sonraki işlemlerde yüzde 1,4 düşerek Ekim başından bu yana en düşük seviyesine geriledi. Yen, Temmuz ayından bu yana ilk kez dolar başına 151 seviyesini gördü. Nomura'da Japonya makro stratejisti Naka Matsuzawa, bu durumu "Japonya'dan küçük bir sermaye kaçışı" olarak nitelendirdi.

Matsuzawa, kasım ayında Cumhuriyetçilerin Beyaz Saray ve Kongre’yi kazanma olasılığı üzerine spekülasyonların arttığını belirterek, “Bu durum, Trump'ın kazanma olasılığının yüksek olmasından kaynaklanıyor” dedi. "Bu da vade primlerini ve enflasyon beklentilerini yukarı itiyor."

AVUSTRALYA VE GÜNEY KORE ENDEKSLERİ DEĞER KAYBETTİ

MSCI'nın Japonya dışındaki en geniş Asya-Pasifik hisse senedi endeksi yüzde 0,7 düşerken, Avustralya ve Güney Kore'nin gösterge endeksleri yüzde 1’den fazla değer kaybetti. Çin piyasaları ise son zamanların en yüksek seviyelerinin oldukça altında sabitlendi. Hong Kong Hang Seng neredeyse yatay seyrederken, Şanghay Bileşik yüzde 0,2 yükseldi.

Döviz piyasalarında ise, yen dışında dolar karşısında neredeyse her şeyin satıldığı bir seansın ardından stabilite sağlandı. Avustralya ve Yeni Zelanda doları yaklaşık yüzde 0,5 artış gösterdi. Euro ve sterlin de yüzde 0,1 yükseldi. İngiltere Merkez Bankası Başkanı Andrew Bailey’nin yapacağı konuşma öncesinde tüccarların temkinli davrandığı gözlemlendi.

EMTİA FİYATLARI BASKI ALTINDA

Emtia fiyatları, Çin'de talebin zayıflayacağı beklentileri nedeniyle baskı altında kaldı. Demir cevheri fiyatları Singapur'da yüzde 1'den fazla düşerek ton başına 100,70 dolara gerilerken, bakır fiyatları ise sabit kaldı. Petrol fiyatları ise istikrar kazandı ve Brent ham petrolünün varili Asya’da 73,96 dolardan işlem gördü.

ABD kazanç raporlarına odaklanan yatırımcılar, 1 Kasım'daki istihdam verileri, 5 Kasım'daki seçimler ve 7 Kasım'daki Federal Rezerv toplantısının piyasa üzerinde belirleyici olacağını düşünüyor. General Motors, Texas Instruments, Verizon, Lockheed Martin ve 3M, Salı günü rapor veren şirketler arasında yer alıyor. ANZ stratejisti Jack Chambers, "Daha fazla veri elde edene kadar bekleme modundayız," ifadelerini kullandı.