Bakan Şimşek'in ABD turu başlıyor: G20, Dünya Bankası ve kritik görüşmeler gündemde

Yayınlanma: 22.10.2024 - 10:14

Güncelleme: 22.10.2024 - 10:14

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, ABD ziyareti kapsamında G20 ve Dünya Bankası toplantılarına katılmak üzere temaslarına başladı. Ziyaret sırasında, ABD Hazine Bakanı Janet Yellen ve Pakistan Maliye Bakanı Muhammed Aurangzeb'in de aralarında bulunduğu birçok isimle ikili görüşmeler gerçekleştirecek. Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan da bu temaslarda Şimşek'e eşlik edecek.

ÖNEMLİ TEMASLARDA BULUNULACAK

Programında, resmi etkinliklerin yanı sıra yatırımcı toplantıları da yer alan Şimşek, iki gün sürecek G20 toplantılarının ardından Dünya Bankası Kalkınma Komitesi oturumlarına katılacak. Ayrıca, çeşitli ülkelerin maliye bakanları ve çok taraflı kalkınma bankalarının üst düzey yöneticileriyle temaslarda bulunacak.

Şimşek’in görüşme listesinde Dünya Bankası Başkanı Ajay Banga, Asya Kalkınma Bankası Başkan Adayı Masato Kanda, Japon Uluslararası İşbirliği Ajansı Başkanı Nobumitsu Hayashi ve Avrupa Konseyi Kalkınma Bankası Başkanı Carlo Monticelli de yer alıyor. IMF Başkanı Kristalina Georgieva ve Birinci Başkan Yardımcısı Gita Gopinath ile de bir araya gelecek olan Bakan Şimşek, ABD'de yaklaşık 50 toplantıya katılacak.

YATIRIM BANKALARIYLA GÖRÜŞECEK

Ziyaret sırasında, BBVA, JP Morgan, HSBC, Deutsche Bank ve diğer büyük yatırım bankalarıyla yatırımcı seminerlerine katılacak olan Şimşek, Türkiye ekonomisi üzerine düşünce kuruluşlarıyla da görüşmeler yaparak Brookings Enstitüsü'nde kapsamlı bir sunum gerçekleştirecek.