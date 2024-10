ABD'nin 'iflas' riskine karşı uyardı: 'Harcamalarda radikal bir azalma olmazsa...'

ABD'li milyarder ve girişimci Elon Musk, hükümet harcamalarının kısılmaması halinde ABD'nin iflas etme riski konusunda uyarıda bulundu.

Musk, X hesabından, ABD ulusal borcunun faiz ödemelerinin sayısına ilişkin veri sağlayan bir kullanıcı gönderisine yanıt verdi.

Musk, “Hükümet harcamalarında radikal bir azalma olmazsa, çok fazla borç almış bir adam gibi, Amerika fiilen iflas edecektir” diye konuştu.

Musk ayrıca, borç faizlerinin tüm vergi gelirlerini hızla tüketme eğiliminde olduğunu ve kritik ihtiyaçlar için hiçbir şey bırakmadığını belirtti.

If there is not radical reduction of government expenditures, then, just like an individual who has taken on too much debt, America will become de facto bankrupt.



The interest on the debt is trending to rapidly absorb all tax revenue, leaving nothing for critical needs. https://t.co/5BoDTntpAn