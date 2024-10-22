ABD'nin 'iflas' riskine karşı uyardı: 'Harcamalarda radikal bir azalma olmazsa...'

ABD'li milyarder ve girişimci Elon Musk, ABD'nin iflas etme riski konusunda uyarıda bulunarak, “Hükümet harcamalarında radikal bir azalma olmazsa, çok fazla borç almış bir adam gibi, Amerika fiilen iflas edecektir” dedi.

ABD'nin 'iflas' riskine karşı uyardı: 'Harcamalarda radikal bir azalma olmazsa...'
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Dış Haberler Servisi
Yayınlanma: 22.10.2024 - 10:51

ABD'li milyarder ve girişimci Elon Musk, hükümet harcamalarının kısılmaması halinde ABD'nin iflas etme riski konusunda uyarıda bulundu.

Musk, X hesabından, ABD ulusal borcunun faiz ödemelerinin sayısına ilişkin veri sağlayan bir kullanıcı gönderisine yanıt verdi.

Musk, “Hükümet harcamalarında radikal bir azalma olmazsa, çok fazla borç almış bir adam gibi, Amerika fiilen iflas edecektir” diye konuştu.

Musk ayrıca, borç faizlerinin tüm vergi gelirlerini hızla tüketme eğiliminde olduğunu ve kritik ihtiyaçlar için hiçbir şey bırakmadığını belirtti.

 

Mayıs ayında ABD Kongresi Bütçe Ofisi, ülkenin ulusal borcunun önümüzdeki 30 yıl içinde GSYH'nin %166'sına yükseleceğini ve bu rakamın GSYH'nin %250'sine yükselme riskinin göz ardı edilemeyeceğini belirten bir rapor yayınladı.

Joe Biden'ın başkanlığı döneminde ABD'nin ulusal borcunun, 2021'de 28 trilyon dolardan, içinde bulunduğumuz yılda 34,5 trilyon doları aşan benzeri görülmemiş bir seviyeye yükseldiği bildirildi.


Etiketler: #elon musk #ABD

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