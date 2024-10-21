ABD seçimleri öncesinde dolar talebi artıyor: JPMorgan'dan öngörüler...

Yayınlanma: 21.10.2024 - 14:39

Güncelleme: 21.10.2024 - 14:39

JPMorgan Chase & Co stratejistleri, ABD seçimleri öncesinde yatırımcıların ralli beklentisiyle dolar alımına yöneldiğini ve bu eğilimin sürebileceğini belirtti. Patrick Locke'un da dahil olduğu stratejistler tarafından hazırlanan raporda, doların Meksika pesosu ve euro karşısında da yoğun talep gördüğü ifade edildi.

DOLARA TALEP ARTTI

ABD para birimi, yılın başından bu yana en kötü çeyreğini yaşadıktan sonra, dolara yönelik talep artışı ile pozisyonlar kısa durumdan nötr seviyeye taşındı. Stratejistler, bu gelişmenin yatırımcılara seçim öncesinde uzun pozisyonlarını artırmak için geniş bir alan sunduğunu vurguladı.

Raporda, "Ekim ayında görülen dolar alımlarına rağmen, genel net uzun pozisyon hala oldukça nötr. Seçimlere kadar kalan iki haftada daha fazla koruma alanı mevcut" ifadesi yer aldı. Emtia Vadeli İşlemler Ticaret Komisyonu verileri de spekülatörlerin temmuzda biriktirdikleri net dolar açığını büyük ölçüde kapattığını gösteriyor.

Societe Generale'in baş döviz stratejisti Kit Juckes, müşterilerine gönderdiği bir notta, "ABD seçimleri yaklaşırken eski pozisyonlar hızla temizleniyor" dedi.



