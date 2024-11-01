ABD tarım dışı istihdamda şok veri: Ekim ayı artışı beklentilerin çok altında kaldı! Piyasalar nasıl tepki verdi?

Yayınlanma: 01.11.2024 - 16:22

Güncelleme: 01.11.2024 - 16:22

ABD’de tarım dışı istihdam, ekim ayında yalnızca 12 bin artış gösterdi ve bu rakam ekonomistlerin 100 bin artış beklentisinin oldukça altında kaldı. Böylece, veri 2020 Aralık ayından bu yana en düşük artış seviyesini kaydetmiş oldu. İşsizlik oranı ise yüzde 4,1 seviyesinde sabit kaldı.

KASIRGA VE BOEING GREVİ FAKTÖRLERİ

ABD Çalışma Bakanlığı’ndan elde edilen verilere göre, tarım dışı istihdamdaki bu sınırlı artışın arkasında kasırga etkisi ve Boeing grevi gibi faktörlerin yer aldığı ifade edildi.

Ekonomistlerin öngörüsü, ekim ayında istihdamın 106 bin artması yönündeydi, ancak gerçekleşen artış beklentilerin altında kaldı. Önceki ay 254 bin olarak açıklanan eylül ayı istihdam artışı ise 223 bine revize edildi.

Ortalama saatlik kazançlar yüzde 0,3 artış beklentisine karşın yüzde 0,4 yükseldi.

PİYASALARDAN GELEN TEPKİLER

Tarım dışı istihdam verisinin açıklanmasının ardından, ons altın 2 bin 760 dolara kadar yükselirken, şu an düne göre yüzde 0,45 artışla 2 bin 756,28 dolardan işlem görüyor. ABD’nin 10 yıllık Hazine tahvili getirisi ise 4 baz puan düşüşle yüzde 4,245’e, 2 yıllık tahvil faizi de 10 baz puan gerileyerek yüzde 4,06’ya indi.