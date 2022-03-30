ABD: 'Yaptırımlardan kaçınmaya çalışan Rus zenginlerini izliyoruz'
Rusya - Ukrayna savaşında 1 ay geride kalırken; ABD'de Rus zenginlere uygulanan yaptırımlar konusunda bilgi veren bir hazine yetkilisi, Rus zenginlerin yaptırımlardan kaçınmak için yapmaya çalıştığı finansal işlemleri ve onlara maddi destek sunanları takip ettiklerini belirtti.
ABD, Rusya’nın Ukrayna işgalinin ardından ekonomik yaptırımlara tabi olan ve bu yaptırımlardan kaçınmaya çalışan Rus zenginlerinin finansal işlemlerini izlediğini ve onlara 'maddi destek' sunanları takip ettiğini belirtti.
Sözcü'nün, İngiliz iş dünyası gazetesi Financial Times’tan aktardığına göre, üst düzey bir ABD Hazine yetkilisi, batının Rusya’ya yaptırım uygulamaya başlamasından bu yana, Rus şirketlerin servet ve para transferlerini gizleme çabalarında artış kaydedildiğini belirtti.
Yetkili ayrıca ABD’nin şu anda yaptırımlara tabi olmayan zenginleri de takip ettiğini duyurdu.
‘RUS ZENGİNLER ZATEN TECRÜBELİ’
FT’ye konuşan yetkili, Rus zenginlerin vergi kaçırmak için varlıklarını saklama konusunda tecrübeli olduğunu, bunların şu anda Moskova’nın dayattığı sermaye kontrollerinden de yararlandığını söyledi.
“Yeni ortaklara yapılan servet transferlerini de izliyoruz ve paravan şirketlerin kurulduğunu görüyoruz” diyen yetkili, Rus bankalarının ve şirketlerinin, oligarkların izlerini kapatmak için yıllardır kullandıkları teknikleri benimsediğini de sözlerine ekledi.
TÜRKİYE’YE YÖNELMİŞLERDİ
Yaptırımlar nedeniyle güvenli liman arayan zengin Rusların yöneldiği iki ülkeden biri de Türkiye. Gayrimenkul sektörü temsilcileri, para transferinde nakit, altın ve kripto kullanılarak Rusların finansal sistemdeki yaptırımları aşmaya çalıştığına işaret etti.
Ukrayna'nın işgali sonrası Rusya'ya getirilen yaptırımların ardından kişisel varlıkları için güvenli liman arayışına giren çok sayıda Rus, İstanbul ve Dubai'nin gayrimenkul piyasasına yöneldi. Öte yandan G7 ülkeleri ve Avustralya, yaptırım uygulanan bireylerin ve gelecekteki önlemlerle hedef alınabilecek kişilerin varlıklarını izlemek için bir görev gücü oluşturmaya karar verdi.
G7 liderleri geçen hafta, benzer kısıtlayıcı önlemleri benimseme konusunda diğer hükümetlere baskı yapma taahhüdünde bulunmuştu.
İlgili Haberler
- ABD, İran'ın asla nükleer silah sahibi olmayacağı sözünü verdi
- Rusya: ABD'nin Ukrayna'daki faaliyetleri "şeytanın planı"
- ABD'li bilim insanları vücudun kan kaybıyla mücadelesindeki doğal alarmını keşfetti
Video Haberler
- Kaçan boğa ortalığı birbirine kattı
- Mabel Matiz'in eski yapımcısına açtığı davaya başlandı
- Hayvanlara kötü muameleye 6'şar ay hapis cezası
- 'Erdoğan görsün' diyerek paylaştı
- Çimdikleme boşanma nedeni sayıldı
- AVM'de sağlık skandalı
- Rus ve Ukraynalı müzakereciler arasında ilginç diyalog
- Erdoğan'ın önerdiği karışımın aylık maliyeti ne kadar?
- Davutoğlu'na ziyaret sırasında 'protesto'
- Edirne'de katliam: 4 kişilik aile ölü bulundu
En Çok Okunan Haberler
- 'Beğenmeme' sayılarını kaldıran YouTube'dan yeni hamle
- Uzmanından Ramazan’da sağlıklı beslenmenin ipuçları
- Ürtiker bahar aylarında daha sık görülüyor
- Yeterli miktarda ve doğal kaynak suyu içilmeli
- Uzmanı uyardı: Kolon kanserinden etkilenmeden kurtulun
- Savaşın gölgesinde canlanan anılar...
- Yazında biriken ve birikim…
- On iki yıl süren ‘bin yıllık Reich’!
- YARIN günlerden Cumhuriyet Kitap
- 'Tebliğciler' Kadıköy'de ortaya çıktı: İlginç diyalog