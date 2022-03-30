ABD: 'Yaptırımlardan kaçınmaya çalışan Rus zenginlerini izliyoruz'

30 Mart 2022 Çarşamba, 00:00

ABD, Rusya’nın Ukrayna işgalinin ardından ekonomik yaptırımlara tabi olan ve bu yaptırımlardan kaçınmaya çalışan Rus zenginlerinin finansal işlemlerini izlediğini ve onlara 'maddi destek' sunanları takip ettiğini belirtti.

Sözcü'nün, İngiliz iş dünyası gazetesi Financial Times’tan aktardığına göre, üst düzey bir ABD Hazine yetkilisi, batının Rusya’ya yaptırım uygulamaya başlamasından bu yana, Rus şirketlerin servet ve para transferlerini gizleme çabalarında artış kaydedildiğini belirtti.

Yetkili ayrıca ABD’nin şu anda yaptırımlara tabi olmayan zenginleri de takip ettiğini duyurdu.

‘RUS ZENGİNLER ZATEN TECRÜBELİ’

FT’ye konuşan yetkili, Rus zenginlerin vergi kaçırmak için varlıklarını saklama konusunda tecrübeli olduğunu, bunların şu anda Moskova’nın dayattığı sermaye kontrollerinden de yararlandığını söyledi.

“Yeni ortaklara yapılan servet transferlerini de izliyoruz ve paravan şirketlerin kurulduğunu görüyoruz” diyen yetkili, Rus bankalarının ve şirketlerinin, oligarkların izlerini kapatmak için yıllardır kullandıkları teknikleri benimsediğini de sözlerine ekledi.

TÜRKİYE’YE YÖNELMİŞLERDİ

Yaptırımlar nedeniyle güvenli liman arayan zengin Rusların yöneldiği iki ülkeden biri de Türkiye. Gayrimenkul sektörü temsilcileri, para transferinde nakit, altın ve kripto kullanılarak Rusların finansal sistemdeki yaptırımları aşmaya çalıştığına işaret etti.

Ukrayna'nın işgali sonrası Rusya'ya getirilen yaptırımların ardından kişisel varlıkları için güvenli liman arayışına giren çok sayıda Rus, İstanbul ve Dubai'nin gayrimenkul piyasasına yöneldi. Öte yandan G7 ülkeleri ve Avustralya, yaptırım uygulanan bireylerin ve gelecekteki önlemlerle hedef alınabilecek kişilerin varlıklarını izlemek için bir görev gücü oluşturmaya karar verdi.

G7 liderleri geçen hafta, benzer kısıtlayıcı önlemleri benimseme konusunda diğer hükümetlere baskı yapma taahhüdünde bulunmuştu.