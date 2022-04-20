ABD'de 2. el konut satışları 2 yılın en düşük seviyesinde

20 Nisan 2022 Çarşamba, 17:22

National Association of Realtors (NAR) verilerine göre ABD'de ikinci el konut satışları yüzde 2.7 düşüşle 5.77 milyon oldu. Bloomberg anketine katılan ekonomistlerin beklentisi de bu yöndeydi. Bu, Haziran 2020'den beri en düşük seviye oldu.

Satışlar önceki ay yüzde 8.6 azalmıştı.

NAR Ekonomisti Lawrence Yun "Konut piyasasında kredi faizlerindeki sert yükselişin etkileri hissedilmeye başlandı. Yüksek enflasyon da alım gücünü düşürdü" değerlendirmesini yaptı.

Fed'in enflasyonu kontrol altına almak için faiz artırımına başlamasıyla konut faizlerinde artışın sürmesi bekleniyor.

KONUT FİYATLARI DA REKOR SEVİYEDE

Ortalama konut fiyatları Mart'ta geçen yıla kıyasla yüzde 15 artarak 375 bin 300 dolarla rekor seviyeye yükseldi.

2. el konut satışları ABD konut piyasasının yaklaşık yüzde 90'ını oluşturuyor.

National Association of Realtors (NAR) tarafından yayınlanan verilere ilişkin açıklamalarda bulunan ekonomist Enver Erkan şunları kaydetti:

ABD ev satışları yayınladı. Mevcut ev satış birim oranı Mart ayında bir önceki aya göre %2.7 düştü. Bu, 12 aylık satışların (birim oran) Mart ayında 5,77 milyona düştüğü ve Şubat ayının 5,93 milyonluk birim oranından bir düşüşe işaret ettiği anlamına geliyor.

Alt kalemlere bakacak olursak; Medyan ev fiyatı artmaya devam etti ve Mart ayında 375.3 bin dolara geldi. Mevcut birim sayısı, bir ay önce 0.85 milyon olan Mart ayında biraz artarak 0.95 milyona yükseldi. Yavaşlayan taleple birlikte satılamayan mevcut evlerin stoğu Mart sonu itibarıyla ?950.000?'e yükseldi. Bu, aylık satış hızında 1,7 aydan 2 aya artış anlamına gelmektedir.

Konut piyasası ekonominin bel kemiği olmaya devam ediyor ve erken soğuma belirtileri gösteriyor. Son zamanlarda yüzde 5'i aşan 30 yıllık ipotek oranıyla, konut satın alınabilirliğinin azalması etkisi görülecektir. Konut başlangıçları satışların oldukça üzerinde ve satılmayan stoklar bir süre sonra yeni ev yapımlarını da yavaşlatacaktır. Öte yandan, kira artış oranlarındaki yükseklik halen ciddi bir enflasyon kaynağı. Enflasyon kaynağında mal enflasyonundan hizmet enflasyonuna kayış etkisi artık daha homojen artışlara işaret edecektir. Maliyet ve talep enflasyonu ikiliği gibi mal ve hizmet enflasyonu ikiliği de oluşacaktır. Çin’de azalan talep ve Covid kısıtlamalarının yarattığı piyasa tıkanması yaşanıyor. ABD’de ise yüksek enflasyon oranları ve mortgage oranları kaynaklı satın alma azalması şeklinde tezahür ediyor.