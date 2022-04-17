Fed Başkanı'ndan şahin mesaj beklentisi
Fed Başkanı Jerome Powell Fed’in 3-4 Mayıs toplantısı öncesi son kez bir etkinlikte konuşacak. Powell buradaki konuşmasında Mayıs’ta tahminlerin üzerinde faiz artışı yapılacağı sinyali verebilir.
Fed Başkanı Powell IMF’nin düzenlediği ve Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde ile diğer politika yapıcıların da katılacağı bir panelde konuşacak.
Powell daha önceki konuşmasında gelecek toplantıda 50 baz puanlık faiz artışının ihtimal dahilinde olduğu mesajı vermişti. Enflasyonun 40 yılın zirvesinde seyretmesi nedeniyle Fed yetkilileri arasında da daha hızlı faiz artışı olabileceği söylemleri arttı.
Fed’in Mart ayı toplantı tutanakları, çoğu üyenin 50 baz puanlık artıştan yana olduğunu ancak Ukrayna belirsizliği nedeniyle 25 puanlık ‘temkinli’ indirimi tercih ettiğini gösterdi.
Bloomberg HT'de yer alan habere göre, Bloomberg ekonomistleri Anna Wong, Eliza Winger ve Andrew Husby Fed’in bu sene her toplantıda faiz artıracağını, sadece Mayıs ayında 50 baz puan artış beklediklerini bildirdi.
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