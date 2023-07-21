Borusan Otomotiv Motorsport'un İtalya zaferi!

Yayınlanma: 21.07.2023 - 16:50

Güncelleme: 21.07.2023 - 16:50

Pilotların sıcak hava şartlarıyla mücadele ettiği yarışların ilkinde Yağız Gedik ve Enzo Joulie, 2. sırada bitirmelerine rağmen aldıkları 10 saniye cezasıyla 7. sıraya geriledi. Berkay Besler ve Tom Edgar ikilisi ise 19. sırada başladıkları ilk gün yarışını gösterdikleri performansla 4. sırada tamamladı.

Organizasyonun ikinci gün yarışlarında Berkay Besler, ilk turdaki atağıyla üçüncülükten liderliğe yükseldi. Pit stop sonrasında ise Tom Edgar, rakiplerinin ataklarına çok iyi yanıt vererek liderliği korumayı başarırken, İtalya'da Türk bayrağını göndere çektirdi ve İstiklal Marşı'nı okuttu.

11 kapı numaralı araçta ilk direksiyona geçen Yağız Gedik, 15. sırada başladığı yarışta gösterdiği yüksek performansla 8 sıra birden yükselerek pit stop'a 7. sırada girdi. Otomobili devralan Enzo Joulie'nin de 4. sıraya kadar yükselmesiyle ikili İtalya'da puan kazandı.

Bu sonuçların ardından Berkay ve Tom ikilisi, silver kategorisinde 2. sıraya yerleşti.

GT4 Avrupa Serisi 5. ayak yarışları, 2-3 Eylül'de Almanya'nın Hockenheim Pisti'nde düzenlenecek.