ABD'de çevrimiçi "Black Friday" satışları 9 milyar dolar ile rekor kırdı
ABD'de yüksek enflasyona rağmen yılın en büyük alışveriş etkinliği olan "Black Friday" online harcamalarda rekor kırdı.
Adobe Analytics'e göre, ABD'deki online harcamaların yüksek enflasyon zemininde yüksek indirimlerin tüketicileri cezbedeceği yılın en büyük alışveriş etkinliği olan "Black Friday" için rekor kırması bekleniyor.
Yazılım şirketi Adobe'nin veri ve içgörü kolu olan Adobe Analytics'ten alınan ilk rakamlar, alışveriş yapanların cuma günü online olarak 9 milyar ila 9,2 milyar dolar arasında harcama yapmasının beklendiğini gösterdi.
Adobe Baş Analisti Vivek Pandya, "Her şeye rağmen e-ticaret talebi güçlü kaldı ve tüketiciler evden alışveriş yapmanın kolaylığına ve rahatlığına değer vermeye başladıkça, "Black Friday" online satışlarda ilk kez 9 milyar doları aşmaya hazırlanıyor" dedi.
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