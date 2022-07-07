ABD'de dış ticaret açığı mayısta geriledi

07 Temmuz 2022 Perşembe, 16:41

ABD Ticaret Bakanlığı, mayıs ayına ilişkin dış ticaret verilerini açıkladı.

Buna göre, ülkenin dış ticaret açığı, mayısta bir önceki aya kıyasla yüzde 1,3 azalarak 85,5 milyar dolar oldu.

Yaşanan düşüşe rağmen piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşen dış ticaret açığının, bu dönemde 84,9 milyar dolar seviyesinde gerçekleşmesi öngörülüyordu.

Bu yılın en düşük seviyesine gerileyen dış ticaret açığı, nisanda 86,7 milyar seviyesinde gerçekleşmişti.

Ülkenin ihracatı, mayısta bir önceki aya göre yüzde 1,2 artarak 255,9 milyar dolara çıkarken, ithalatı yüzde 0,6 artışla 341,1 milyar dolar oldu.

Bu dönemde ihracat tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşırken, artan fiyatlar ve yavaşlayan iç talep ithalatı baskıladı.

TİCARET AÇIĞI KANADA İLE ARTTI, ÇİN VE MEKSİKA İLE AZALDI

ABD'nin Kanada ile arasındaki ticaret açığı, bu dönemde artış gösterirken, Çin ve Meksika ile olan ticaret açığı azalış kaydetti.

Ülkenin Kanada ile ticaret açığı, mayısta bir önceki aya göre yaklaşık yüzde 10 artarak 9,8 milyar dolara çıktı. ABD'nin Kanada'ya ihracatı bu dönemde 29,5 milyar dolar olurken, ülkeden yapılan ithalat 39,3 milyar dolar olarak kaydedildi.

ABD'nin Çin ile arasındaki ticaret açığı ise mayısta yüzde 8 azalarak 32,2 milyar dolara geriledi.

Meksika ile dış ticaret açığı da mayısta yaklaşık yüzde 14 azalışla 9,9 milyar dolara indi.

Söz konusu dönemde ABD'nin açık verdiği diğer ticaret partnerleri arasında Avrupa Birliği (17,1 milyar dolar), Vietnam (11,1 milyar dolar), Almanya (6,1 milyar dolar), İrlanda (6 milyar dolar), Japonya (5,9 milyar dolar), Güney Kore (4,1 milyar dolar), Tayvan (3,9 milyar dolar), İtalya (3,8 milyar dolar), Hindistan (3,7 milyar dolar), Malezya (2,9 milyar dolar), İsviçre (1,9 milyar dolar) ve Suudi Arabistan (1,4 milyar dolar) yer aldı.

Analistler, son verilerin, ticaretin ikinci çeyrekte ekonomik büyümeye katkıda bulunabileceğine işaret ettiğini belirtti.