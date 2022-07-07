ABD'de işsizlik maaşı başvuruları beklenenin üzerinde

07 Temmuz 2022 Perşembe, 15:50

ABD Çalışma Bakanlığı'nın açıkladığı mevsim etkisinden arındırılmış verilere göre, önceki hafta 231,000 kişi işsizlik maaşı başvurusunda bulunmuştu.

ABD istihdam piyasası trendlerine yönelik daha iyi bir gösterge olduğu düşünülen ABD işsizlik maaş başvurularının dört haftalık ortalaması 232,500 seviyesine yükseldi.?

ABD'de işsizlik maaşından yararlanan toplam kişi sayısı da 25 Haziran ile biten haftada 1.375 milyon seviyesine yükseldi.

Reuters anketine katılan ekonomistler işsizlik maaşı başvurularının 230?,000 seviyesinde olacağını? tahmin ediyorlardı.