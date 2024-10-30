ABD'de ekim ayı istihdam verileri beklentileri aştı! 233 bin kişi arttı

Yayınlanma: 30.10.2024 - 17:22

Güncelleme: 30.10.2024 - 17:22

ABD'de özel sektör istihdamı ekimde beklentileri aşarak 233 bin kişi arttı. ADP Araştırma Enstitüsü ve Stanford Digital Economy Lab'in hazırladığı rapora göre, bu rakam Temmuz 2023'ten bu yana kaydedilen en yüksek artışı temsil ediyor ve piyasanın 110 binlik artış beklentisini geride bıraktı.

TÜM SEKTÖRLERDE ARTIŞ GÖZLEMLENDİ

Eylül ayı özel sektör istihdam verisi de 143 binden 159 bine revize edildi. İstihdam artışı küçük ölçekli işletmelerde 4 bin, orta ölçekli işletmelerde 86 bin ve büyük ölçekli işletmelerde 140 bin olarak gerçekleşti.

HİZMET SEKTÖRÜ EN ÖNDE

Sektörel bazda, istihdamdaki artışın 211 bini hizmet sektöründe, 22 bini ise üretim sektöründe oldu. ADP verilerine göre, ekimde yıllık ücretler yüzde 4,6 yükseldi; eylülde bu oran yüzde 4,7 idi.

ADP Araştırma Enstitüsü Başekonomisti Nela Richardson, kasırga sonrası toparlanmaya rağmen ekim ayında güçlü bir istihdam artışı yaşandığını ve ABD'de işe alımların yılı güçlü bir şekilde tamamlamaya doğru ilerlediğini belirtti.