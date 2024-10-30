ABD'nin doğu kıyısında yeni gerilim: Grev riski artarken nakliyeciler batıya yöneliyor

Yayınlanma: 30.10.2024 - 13:36

Güncelleme: 30.10.2024 - 13:36

ABD'li nakliyeciler, Doğu ve Körfez Kıyısı limanlarındaki 45.000 liman işçisinin, sendika liderlerinin 15 Ocak’a kadar işverenlerle yeni bir sözleşme yapmaması durumunda yeniden greve gideceği endişesiyle bu limanlardan uzak duruyor.

International Longshoremen's Association (ILA) işçi sendikası ve United States Maritime Alliance (USMX) işveren grubu, ekim ayında üç günlük bir grevi ücretler konusunda geçici bir anlaşmayla sona erdirmişti. Ancak liman otomasyonu gibi karmaşık konular hâlâ çözülmeyi bekliyor.

"HER ŞEYİ BATI YAKASINA YÖNLENDİRİYORUZ"

Newell Brands CEO'su Chris Peterson, “Ocak ayının ikinci yarısında ihtiyaç duyabileceğimiz her şeyi etkin bir şekilde Batı Yakası’na yönlendiriyoruz” ifadelerini kullandı. Şirket ikinci grev riskini azaltmak amacıyla “birkaç yüz konteyner” kritik malzemeyi karşı kıyıya geçirmek için hazırlık yaptığını belirtti.

ILA ve USMX arasında 3 Ekim'de varılan anlaşma ile işçilere altı yıl içinde yaklaşık yüzde 62 oranında ücret artışı sağlandı ve ABD okyanus ticaretinin yarısını gerçekleştiren 36 limanda çalışmalar yeniden başladı. Ancak, sendikaların istihdamı azaltıcı gördüğü otomasyon, müzakerelerdeki en önemli konulardan biri olmaya devam ediyor.

ILA sendikası lideri Harold Daggett, işverenlerin istihdamı tehdit edebilecek otomasyon projelerinden vazgeçmesini istiyor. Sendika önümüzdeki ay pazarlık masasına dönmeyi planlasa da birçok nakliyeci önemli limanlarda iş durdurulmadan bir anlaşmaya varılabileceğine şüpheyle yaklaşıyor.

GREV RİSKİ ARTIYOR

Alba Wheels Up International'ın kurucusu Salvatore Stile ikinci grev riskini yüzde 60-70 olarak değerlendirirken müşterilerinin de Doğu Yakası limanlarından kaçındığını aktardı. Atlanta merkezli Newell, Ekim ayında Asya'dan gelen ürünleri Doğu Yakası tesisleri yerine Batı Yakası limanlarına yönlendirdi.

Los Angeles ve Long Beach gibi Batı Yakası limanlarındaki hacimler kıyıları değiştiren veya ek mal taşıyan nakliyeciler sayesinde yeni rekor seviyelere ulaştı. Los Angeles Limanı Yöneticisi Gene Seroka, ekim ayının güçlü geçmesini beklediklerini belirtti.

Grevden etkilenen bazı limanlar, iş durduğunda sıkışan kargo gemilerini temizlemek için çalışmaya devam ediyor. Everstream Analytics’in küresel istihbarat direktörü Mirko Woitzik, grevin sona ermesinin ardından bekleyen konteyner gemileri sayısının 54'e çıktığını ifade etti.

Ulusal Perakende Federasyonu CEO'su Matthew Shay, perakendecilerin malları erkenden getirerek Noel dönemini kurtardığını ancak grevin zincirleme etkilerinin ülke genelinde topluluklara zarar verdiğini vurguladı. Shay, “Bunun önümüzdeki yıl da devam etmesini kesinlikle istemiyoruz” dedi.