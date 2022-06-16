'Apple'dan Türkiye'ye özel iPhone' iddiası
Türkiye'de aşırı artan iPhone fiyatlarının ardından, Apple'ın Türkiye'de satışa sunulacak uygun fiyatlı iPhone modeli üzerinde çalıştığı iddia edildi.
Dolar kurunda yaşanan artış ile birlikte gıda, giyim, akaryakıt ve teknolojik ürünlere zam üstüne zam gelmeye devam ediyor.
Bu süreçte Türkiye'de önemli ölçüde satışları düşen Apple'ın ise herkesin ulaşabileceği bir telefon modeli üzerine yoğunlaştığı belirtiliyor.
Teknolojioku'dan Bahar Vatansever'in haberine göre, uygun fiyatlı iPhone modelinin piyasaya sürülüp Türkiye'ye gelmesi halinde ulaşılabilir bir fiyattan satışa sunulacağı konuşuluyor.
Söz konusu cihaz modern teknik özelliklerin yanı sıra söylentilere göre A10 yonga setine sahip olacak. Cihazın özellikle Türkiye pazarına satışa sunulması bekleniyor. Fiyat tarafında ise 300 dolar civarında bir beklenti mevcut.
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