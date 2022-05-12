ABD'de üretici enflasyonu nisanda beklentileri geride bıraktı
ABD'de Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), nisanda aylık yüzde 0,5 artarken, yıllık yüzde 11 ile beklentilerin üzerinde yükseliş kaydetti.
ABD Çalışma Bakanlığı, nisan ayına ilişkin ÜFE verisini açıkladı.
Buna göre, ÜFE nisanda bir önceki aya kıyasla yüzde 0,5, yıllık bazda ise yüzde 11 artış kaydetti.
Rekor seviyeden gerilemesine rağmen piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşen yıllık verinin bu dönemde yüzde 10,7 artması öngörülüyordu.
ÜFE martta yıllık bazda yüzde 11,5 ile verinin hesaplanmaya başlandığı 2010'dan bu yana en yüksek artışı göstermişti.
Gıda ve enerji fiyatlarını içermeyen çekirdek ÜFE ise nisanda aylık yüzde 0,4 ve yıllık yüzde 8,8 arttı.
Çekirdek ÜFE'ye ilişkin piyasa beklentisi, aylık yüzde 0,6 ve yıllık yüzde 8,9 artması yönündeydi. Çekirdek ÜFE, martta aylık yüzde 1,2 ve yıllık yüzde 9,6 artmıştı.
ÜFE, üretimde kullanılan girdilerin fiyatlarını ölçerek nihai ürün fiyatlarına ve manşet enflasyona ilişkin ipuçları veriyor. ABD Merkez Bankası (Fed), ÜFE de dahil olmak üzere tüm enflasyon göstergelerini takip ediyor.
Analistler, üretici enflasyonuna ilişkin son verinin yüksek enflasyonun gelecek aylarda tüketiciler ile işletmeler için bir yük olmaya devam edeceğini gösterdiğini belirtti.
Video Haberler
- Kocaeli'de fabrika yangını
- Kazada ölen polis memuru son yolculuğuna uğurlandı
- Kayseri'de 'uyuşturucu' operasyonu: 32 gözaltı
- CHP'li isimlerden açıklama
- Büyükada’da İSKİ kazısında tarihi keşif
- Bolu Dağı Tüneli'nin İstanbul yönü 35 gün trafiğe kapatı
- Barakada çıkan yangında köpekleriyle birlikte öldü
- Hasta yakınları ambulansı kaçırmak istedi
- Sokakta bulduğu 10 bin doları polise teslim etti
- Fazıl Say'dan babasına beste ile veda: İlk kez dinletti
En Çok Okunan Haberler
-
- Kaftancıoğlu'na hapis, siyasi yasak kararı!
- '3 ayda milyarlarca dolar buhar oldu'
- Vali atamalarında Nesin Vakfı ayrıntısı!
- 20 ilin valisi değişti, 10 vali görevden alındı
- Erdoğan'ı kızdıracak 'MHP' sonucu
- Tehlike çanı çalıyor
- 'Halka ihanette ısrar ediyor'
- Kılıçdaroğlu'ndan tüm vekillerine talimat
- Soylu'nun ihraç süreci ve FETÖ
- Rusya'dan NATO'ya çok sert uyarı!