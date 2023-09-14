ABD'de işsizlik maaşı başvuruları beklentilerin altında

Yayınlanma: 14.09.2023 - 16:21

Güncelleme: 14.09.2023 - 16:21

ABD Çalışma Bakanlığı, haftalık işsizlik maaşı başvurularına ilişkin verileri açıkladı.

Buna göre, işsizlik maaşı başvuruları 9 Eylül ile biten haftada ?220 bin ile beklentilerin altında gerçekleşti.

EKONOMİSTLERİN TAHMİNİ

Reuters anketine katılan ekonomistler işsizlik maaşı başvurularının 225? bin seviyesinde olacağını? tahmin ediyorlardı.

ABD Çalışma Bakanlığı'nın açıkladığı mevsim etkisinden arındırılmış verilere göre daha önce 2 Eylül ile biten haftada 216,000 seviyesinde gerçekleştiği açıklanan başvuru sayısı 217,000 olarak revize edildi.?

ABD istihdam piyasası trendlerine yönelik daha iyi bir gösterge olduğu düşünülen ABD işsizlik maaş başvurularının dört haftalık ortalaması 9 Eylül ile biten haftada 224,500 seviyesine geriledi.

ABD'de işsizlik maaşından yararlanan toplam kişi sayısı da 2 Eylül ile biten haftada 1.688 milyon seviyesine yükseldi.