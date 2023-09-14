Son dakika... ABD'de ÜFE beklentilerin üzerinde arttı

Son dakika haberleri... ABD'de Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), ağustosta aylık bazda yüzde 0,7 ve yıllık bazda yüzde 1,6 ile beklentilerin üzerinde arttı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 14.09.2023 - 15:44
Son dakika... ABD'de ÜFE beklentilerin üzerinde arttı
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