ABD'de işsizlik maaşı başvuruları beklentilerin altında​

Yayınlanma: 19.10.2023 - 15:58

Güncelleme: 19.10.2023 - 15:58

ABD Çalışma Bakanlığı'nın açıkladığı mevsim etkisinden arındırılmış verilere göre daha önce 7 Ekim ile biten haftada 209,000 seviyesinde gerçekleştiği açıklanan başvuru sayısı 211,000 olarak revize edildi.?

Reuters anketine katılan ekonomistler işsizlik maaşı başvurularının 212?,000 seviyesinde olacağını? tahmin ediyorlardı.

ABD istihdam piyasası trendlerine yönelik daha iyi bir gösterge olduğu düşünülen ABD işsizlik maaş başvurularının dört haftalık ortalaması 14 Ekim ile biten haftada 205,750 seviyesine geriledi.

ABD'de işsizlik maaşından yararlanan toplam kişi sayısı da 7 Ekim ile biten haftada 1.734 milyon seviyesine yükseldi.