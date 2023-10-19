Yabancı hissede 3 haftadır satıcı

Yayınlanma: 19.10.2023 - 15:45

Güncelleme: 19.10.2023 - 15:45

Merkez Bankası haftalık menkul kıymet istatistikleri yabancı yatırımcıların son üç haftada hisse senedi piyasasında net satıcı olduklarını ortaya koydu.

29 Eylül ile biten haftada 98.3 milyon dolar, 6 Ekim ile biten haftada 237.8 milyon dolar geçen hafta ise 12.6 milyon dolar net satış yapan yabancı yatırımcıların 3 haftalık hisseden çıkışı ise 348.6 milyon dolara ulaştı. Buna rağmen seçim sonrasında 2 Haziran'dan bu yana yabancı yatırımcı hisse senetlerinde net 1 milyar 136,6 milyon dolarlık giriş yaptı.

Devlet iç borçlanma senetlerinde geçen hafta 1.1 milyon dolarlık net satış yapan yabancı yatırımcıların seçim sonrası girişi ise net 517.07 milyon dolar oldu. Böylece hisse senedi ve DİBS'e seçim sonrasında net giriş 1 milyar 653 milyon dolara ulaştı.