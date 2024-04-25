CHP'li Deniz Yavuzyılmaz: 'Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Alpaslan'ın toplam maaşı 801 bin TL'
CHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yavuzyılmaz, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alparslan’ın bakan yardımcılığından 134 bin 900, KuveytTürk Yönetim Kurulu üyeliğinden de 666 bin 461 TL olmak üzere toplam 801 bin 361 TL maaş aldığını ileri sürdü.
CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı ve KuveytTürk Yönetim Kurulu Nadir Alparslan’ın maaşıyla ilgili X (Twitter) hesabından açıklama yaptı.
KuveytTürk 2024 Genel Kurulu tutanağının görselini de paylaşan Yavuzyılmaz’ın açıklaması şöyle:
“AK Partili Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alparslan’ın 2024’deki maaşını tespit etti. Bakan Yardımcısı maaşı: 134.900 TL, KuveytTürk Yönetim Kurulu ücreti: 666.461 TL (dolara endeksli). Toplam aylık: 801.361 TL.”
AK Partili Kültür ve Turizm Bakan Yrd Nadir Alpaslan’ın 2024’deki aylık maaşını tespit ettik??— Deniz Yavuzyılmaz (@yavuzyilmazd) April 24, 2024
Bakan yrd maaşı:
134.900 TL
KuveytTürk Yönetim Kurulu ücreti:
666.461 TL (dolara endeksli)
Toplam aylık:
801.361 TL
Kaynak: KuveytTürk 2024 Genel Kurul Tutanağı?? pic.twitter.com/bjYvqDJ9SD
Yavuzyılmaz, Kültür ve Turizm Bakanlığı’na bağlı Vakıflar Genel Müdürlüğü’nün yüzde 18 ortağı olduğu KuveytTürk Yönetim Kurulu’ndaki 9 üyenin toplam maaşının 2 milyon 211 bin 301 dolar olduğuna da dikkat çekti.
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