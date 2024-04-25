CHP'li Deniz Yavuzyılmaz: 'Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Alpaslan'ın toplam maaşı 801 bin TL'

Yayınlanma: 25.04.2024 - 00:43

Güncelleme: 25.04.2024 - 01:07

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı ve KuveytTürk Yönetim Kurulu Nadir Alparslan’ın maaşıyla ilgili X (Twitter) hesabından açıklama yaptı.

KuveytTürk 2024 Genel Kurulu tutanağının görselini de paylaşan Yavuzyılmaz’ın açıklaması şöyle:

“AK Partili Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alparslan’ın 2024’deki maaşını tespit etti. Bakan Yardımcısı maaşı: 134.900 TL, KuveytTürk Yönetim Kurulu ücreti: 666.461 TL (dolara endeksli). Toplam aylık: 801.361 TL.”

AK Partili Kültür ve Turizm Bakan Yrd Nadir Alpaslan’ın 2024’deki aylık maaşını tespit ettik??



Bakan yrd maaşı:

134.900 TL



KuveytTürk Yönetim Kurulu ücreti:

666.461 TL (dolara endeksli)



Toplam aylık:

801.361 TL



Kaynak: KuveytTürk 2024 Genel Kurul Tutanağı?? pic.twitter.com/bjYvqDJ9SD — Deniz Yavuzyılmaz (@yavuzyilmazd) April 24, 2024

Yavuzyılmaz, Kültür ve Turizm Bakanlığı’na bağlı Vakıflar Genel Müdürlüğü’nün yüzde 18 ortağı olduğu KuveytTürk Yönetim Kurulu’ndaki 9 üyenin toplam maaşının 2 milyon 211 bin 301 dolar olduğuna da dikkat çekti.