ABD'de işsizlik maaşı başvuruları beklentilerin üzerinde!

Yayınlanma: 23.01.2025 - 17:49

Güncelleme: 23.01.2025 - 17:49

ABD Çalışma Bakanlığı, işsizlik maaşı başvurularına ilişkin haftalık verileri açıkladı.

BAŞVURULAR BEKLENTİLERİN ÜZERİNDE

Buna göre, ülkede ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı, 18 Ocak ile biten haftada önceki haftaya kıyasla 6 bin kişi artışla 223 bine ulaştı.

Piyasa beklentisi, işsizlik maaşı başvuru sayısının bu dönemde 221 bin olması yönündeydi. İşsizlik maaşı başvuru sayılarına ilişkin önceki haftanın verisi 217 bin olarak korundu.

Geçen hafta itibarıyla 4 haftalık ortalama işsizlik maaşı başvuru sayısı da 750 artışla 213 bin 500'e çıktı.

Devam eden işsizlik maaşı başvuru sayısı ise 11 Ocak ile biten haftada 46 bin kişi artarak 1 milyon 899 bin olurken, Kasım 2021'den bu yana en yüksek seviyesini gördü.