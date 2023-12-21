ABD'de işsizlik maaşı başvuruları beklentinin altında

Yayınlanma: 21.12.2023 - 17:24

Güncelleme: 21.12.2023 - 17:24

ABD'de işsizlik maaşı başvuruları 16 Aralık ile biten haftada ?205,000 ile beklentilerin altında gerçekleşti.

Reuters anketine katılan ekonomistler işsizlik maaşı başvurularının 215,000 seviyesinde olacağını? tahmin ediyorlardı.

ABD Çalışma Bakanlığı'nın açıkladığı mevsim etkisinden arındırılmış verilere göre, daha önce 9 Aralık ile biten haftada 202,000 seviyesinde gerçekleştiği açıklanan başvuru sayısı ise 203,000 olarak revize edildi.

ABD istihdam piyasası trendlerine yönelik daha iyi bir gösterge olduğu düşünülen ABD işsizlik maaş başvurularının dört haftalık ortalaması 16 Aralık ile biten haftada 212,000 seviyesine geriledi.

ABD'de işsizlik maaşından yararlanan toplam kişi sayısı da 9 Aralık ile biten haftada 1.865 milyon seviyesine geriledi.