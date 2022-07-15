ABD'de ithalat fiyatları haziranda beklenenden az arttı
ABD'de ithalat fiyat endeksi, haziranda aylık yüzde 0.2 ve ihracat fiyat endeksi yüzde 0.7 ile piyasa beklentilerinin altın yükseliş gösterdi.
ABD Çalışma Bakanlığı, haziran ayına ilişkin ithalat ve ihracat fiyat endekslerini açıkladı.
Buna göre, ülkede ithalat fiyat endeksi haziranda bir önceki aya kıyasla yüzde 0.2 arttı.
Beklenenden az artış gösteren ithalat fiyat endeksinin bu dönemde yüzde 0.7 artması öngörülüyordu. Endeks, mayısta yüzde 0.5 artmıştı.
İthalat fiyat endeksi, haziranda geçen yılın aynı dönemine göre ise yüzde 10.7 yükseldi.
Ülkede ihracat fiyat endeksi ise haziranda aylık bazda yüzde 0.7 arttı.
Bu dönemde beklentilerin gerisinde kalan ihracat fiyat endeksindeki artışın, yüzde 1.2 olması tahmin ediliyordu. İhracat fiyat enflasyonundaki yavaşlamaya işaret eden endeks, mayıs ayında yüzde 2.9 artmıştı.
İhracat fiyat endeksi, haziranda geçen yılın aynı dönemine göre ise yüzde 18.2'lik yükseliş kaydetti.
Video Haberler
- Hatay 'da yangın çıkan Tır'ın dorsesi hasar gördü
- CHP heyeti yangın bölgesi Datça'da
- 'Ördek' kavgasında Kıbrıs gazisinin bacağı kırıldı
- Ailesine kızdı, bıçakla kendini rehin aldı
- Tekel bayi sahibi kalbinden bıçaklanarak öldürüldü
- Mağarada mahsur kalan 3 kişi, kurtarıldı
- Hıncal Uluç'un sağlık durumuyla ilgili yeni gelişme
- Aracın çarptığı scooter sürücüsü taburcu edildi
- Cübbeli'den Diyanet'e: 'Uyuyor musunuz?'
- Hizbullah'a özel yol!
En Çok Okunan Haberler
-
- Donald Trump'ın eski eşi Ivana Trump öldü
- BİM'de skandal görüntüler: Suya atıldı ve...
- 'Oyuncularımızla iyi bir sinerji yakaladık'
- Hizbullah'a özel yol!
- Eski AKP’li isim için harekete geçildi
- 'Kendin gibi hasta arkadaşlarınla...'
- 'Bu sırrı daha fazla taşıyamadı'
- Gizli tutulan isimler
- ABD’den Türkiye’ye F-16 satışına ilişkin kritik karar
- Plajda korku dolu anlar