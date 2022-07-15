ABD'de ithalat fiyatları haziranda beklenenden az arttı

15 Temmuz 2022 Cuma, 17:40

ABD Çalışma Bakanlığı, haziran ayına ilişkin ithalat ve ihracat fiyat endekslerini açıkladı.

Buna göre, ülkede ithalat fiyat endeksi haziranda bir önceki aya kıyasla yüzde 0.2 arttı.

Beklenenden az artış gösteren ithalat fiyat endeksinin bu dönemde yüzde 0.7 artması öngörülüyordu. Endeks, mayısta yüzde 0.5 artmıştı.

İthalat fiyat endeksi, haziranda geçen yılın aynı dönemine göre ise yüzde 10.7 yükseldi.

Ülkede ihracat fiyat endeksi ise haziranda aylık bazda yüzde 0.7 arttı.

Bu dönemde beklentilerin gerisinde kalan ihracat fiyat endeksindeki artışın, yüzde 1.2 olması tahmin ediliyordu. İhracat fiyat enflasyonundaki yavaşlamaya işaret eden endeks, mayıs ayında yüzde 2.9 artmıştı.

İhracat fiyat endeksi, haziranda geçen yılın aynı dönemine göre ise yüzde 18.2'lik yükseliş kaydetti.