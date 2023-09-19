Türkiye'nin İsviçre'den yaptığı altın ithalatı geriledi

Yayınlanma: 19.09.2023 - 17:26

Güncelleme: 19.09.2023 - 17:29

İsviçre'nin altın ihracatı ağustosta Hindistan'a yapılan sevkiyatlardaki artışla yükseldi.

İsviçre'nin altın ihracatı ağustos ayında temmuza kıyasla yüzde 7,3 artarken, Hindistan ve Çin'e yapılan büyük sevkiyatlar Türkiye'ye yapılan düşük miktardaki sevkiyatları dengeledi.

Bloomberg HT'nin aktardığına göre, ağustos ayında İsviçre'nin Türkiye'ye altın ihracatı temmuz ayında 35 bin 274 kg seviyesinden 14 bin 895 kilograma geriledi. Ağustos 2022'de 23 bin 695 kg ihracat yapılmıştı.

İsviçre'nin temmuz ayında 115 bin 109 kg olan ihracatı ağustos ayında 123 bin 477 kg seviyesine yükseldi. 2022 Ağustos ayında ihracat 121 bin 662 kg seviyesindeydi.

ÇİN VE HİNDİSTAN EN BÜYÜK TÜKETİCİ PAZAR

İsviçre dünyanın en büyük külçe altın rafine ve transit merkezi. Çin ve Hindistan ise yüksek fiyatlara ve mevsime duyarlı yerel taleple dünyanın en büyük tüketici pazarları konumunda.

Gümrük verileri, kuyumcuların genellikle ekim ile kasımdaki festival sezonu için alım yaptıkları Hindistan'a yapılan sevkiyatın neredeyse üç kat artarak Mayıs'tan bu yana en yüksek seviyeye ulaştığını, Çin'e yapılan sevkiyatın ise yüzde 1 arttığını gösterdi.

Ağustos ayında Hindistan'a ihracat temmuz ayında 9 bin 336 kg'dan 26 bin 328 kg seviyesine yükselirken, Çin'e yapılan ihracat ise yüzde 1 artarak 25 bin 378 kg seviyesine çıktı

Çin'in fiziki altın primleri, değer kaybeden yuanı desteklemek için gelen güçlü talep ve yeni ithalat kotalarının yokluğuyla geçen hafta yeni bir zirveye yükseldi.