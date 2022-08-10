ABD'de online fiyatlar 2 yılda ilk kez düştü
ABD'de online fiyatlar, temmuz ayında iki yıl sonra ilk kez geriledi. Fiyatlardaki düşüşte tüketim talebinin azalmaya başlaması etkili oldu.
Adobe “Dijital Fiyat Endeksi”ne göre, online fiyatlar yıllık bazda yüzde 1 düştü. Böylece online fiyatlar 25 ay üst üste yükselişin ardından ilk kez geriledi. Pandemi öncesinde online fiyatlar uzun yıllardır düşüş eğilimindeydi.
Adobe Pazarlama Birimi Başkan Yardımcısı Patrick Brown "Tüketici Güvenindeki çalkantı ve harcamalardaki azalmanın yanı sıra bazı perakendecilerde arz fazlası elektronik gibi birçok sanal kategoride düşüşlere neden oldu. Bu da tüketiciyi bir nrbze rahatlatabilir" değerlendirmesini yaptı.
HARCAMALAR PANDEMİ DÖNEMİNDE ARTTI
ABD'de e-ticaret yoluyla yapılan harcamalar pandemi döneminde arttı ve toplam perakende harcamalarının yaklaşık yüzde 15'ini oluşturuyor. Adobe, geçen ay tüketicilerin online harcamalarının 73,7 milyar dolar olduğunu açıkladı.
En büyük fiyat düşüşü yıllık yüzde 9,3 ile elektronik eşyada gerçekleşti. Oyuncak yüzde 8,2, giyim grubunda fiyatlar yüzde 1 düştü.
Online gıda fiyatları ise yıllık yüzde 13,4 ile rekor artış kaydetti.
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