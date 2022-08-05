ABD'de resesyon tartışmaları

05 Ağustos 2022 Cuma, 09:35

Piyasalarda yaklaşan ABD resesyonunun ne boyutta olacağı tartışılırken JPMorgan stratejistleri piyasaların gözünde resesyon ihtimalinin hızla düştüğünü dile getirdi.

Stratejistlerin hisse, tahvil, emtia ve para piyasalarındaki fiyatlamaları göz önüne alan modeline göre ABD resesyon ihtimali Haziran ayındaki yüzde 50’den Temmuz'da yüzde 40’a geriledi.

Bloomberg HT'de yer alan habere göre gerilemede büyük ölçüde hisse senetleri piyasalarındaki iyimserlik rol oynadı. Modele göre Haziran'da resesyon ihtimalini yüzde 91 olarak fiyatlayan S&P 500, Temmuz'da yüzde 51 resesyon ihtimalini ima etti. Ancak piyasalardaki bu fiyatlamalara karşı uyaranlar da var.

Scion Asset Management Kurucusu Michael Burry’ye göre geçmişte bir dizi “ahmaklık” piyasalarda balona yol açmıştı ve yine bu “ahmaklık” piyasalara geri döndü.

Elon Musk ise daha iyimser. Tesla kurucusu, elektrikli otomobil devinin analist telekonferansında birçok girdilerinde fiyatların düştüğünü, küresel enflasyonda zirvenin geride kalmış olabileceğini belirtirken ılımlı resesyon beklentisini de yineledi.