ABD'de resesyon tartışmaları
ABD'de resesyon tartışmaları hız kesmeden devam ediyor. JPMorgan'ın analizi resesyon ihtimalinin azaldığına işaret ederken, 2008 krizini bilen yatırımcı Michael Burry, piyasada balona yol açan 'ahmaklıkların' yeniden görüldüğünü söyledi. Tesla'nın patronu Elon Musk ise ılımlı bir resesyon öngördü.
Piyasalarda yaklaşan ABD resesyonunun ne boyutta olacağı tartışılırken JPMorgan stratejistleri piyasaların gözünde resesyon ihtimalinin hızla düştüğünü dile getirdi.
Stratejistlerin hisse, tahvil, emtia ve para piyasalarındaki fiyatlamaları göz önüne alan modeline göre ABD resesyon ihtimali Haziran ayındaki yüzde 50’den Temmuz'da yüzde 40’a geriledi.
Bloomberg HT'de yer alan habere göre gerilemede büyük ölçüde hisse senetleri piyasalarındaki iyimserlik rol oynadı. Modele göre Haziran'da resesyon ihtimalini yüzde 91 olarak fiyatlayan S&P 500, Temmuz'da yüzde 51 resesyon ihtimalini ima etti. Ancak piyasalardaki bu fiyatlamalara karşı uyaranlar da var.
Scion Asset Management Kurucusu Michael Burry’ye göre geçmişte bir dizi “ahmaklık” piyasalarda balona yol açmıştı ve yine bu “ahmaklık” piyasalara geri döndü.
Elon Musk ise daha iyimser. Tesla kurucusu, elektrikli otomobil devinin analist telekonferansında birçok girdilerinde fiyatların düştüğünü, küresel enflasyonda zirvenin geride kalmış olabileceğini belirtirken ılımlı resesyon beklentisini de yineledi.
Video Haberler
- Diyarbakır'da bulundu: Tam bin 700 yıllık...
- MSB: Mısır taşıyan 3 gemi Ukrayna'dan hareket etti
- Taliban yakaladı, IŞİD sorumlusu itiraf etti
- Beyaz Saray'ın yanına yıldırım düştü: Yaralılar var
- İYİ Parti'den çok konuşulacak bir video
- İş cinayeti: Pres makinesine sıkışarak hayatını kaybetti
- Marmaris'te can pazarı: Ölü ve yaralılar var
- Denizde mayın paniği: Gerçek ortaya çıktı
- Trafik kazası sonrası iki grup arasında bıçaklı kavga
- 'Burası bize çok uygun geliyor'
En Çok Okunan Haberler
-
- Hesabını kapattı ama tweetler ortaya çıktı
- Benzin ve motorine indirim geliyor
- Son seçim anketi yayımlandı
- Trafikte ve karayollarında son durum
- Editörün konuşması Telegram’da yayınlandı
- 'Tahminler şaşabilir'
- 'MEB’in sınavları da iptal edilmeli!'
- 'Erdoğan fikir değiştirecek...'
- ÖSYM Başkanı açıkladı: KPSS iptal edildi
- 'Falyalı'ya yol veren Sedat Peker'di'