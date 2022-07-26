Petrolde arz-resesyon dengesi: Brent petrol fiyatı ne kadar oldu? (26 Temmuz 2022)
Petrol fiyatlarındaki yükselişte küresel piyasalarda artan arz endişeleri etkili oldu.
Dün 100,39 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 100,19 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı bugün saat 09.15 itibarıyla kapanışa göre yüzde 1.69 artışla 101.88 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 98.22 dolardan alıcı buldu.
Rus enerji şirketi Gazprom, dün Rus gazını Almanya üzerinden Avrupa'ya taşıyan hatlardan Kuzey Akım doğalgaz boru hattı için kullanılan Portovaya kompresör istasyonundaki Siemens türbin motorunun teknik nedenlerden ötürü durdurulduğu ve bu nedenle hat üzerinden sevk edilen doğalgaz miktarının azalacağını duyurdu.
DOĞALGAZ SEVKİYATI YÜZDE 60 DÜŞÜRMÜŞTÜ
Gazprom, Siemens'e ait bir türbinin Kanada'da yapılan bakımlarının ardından Rusya'ya geri teslim edilmediği gerekçesiyle Kuzey Akım üzerinden doğalgaz sevkiyatını 15 haziranda yüzde 60 düşürmüştü.
Bu gelişmeler doğalgaz yetersizliği nedeniyle Avrupa'da kış aylarında sanayi üretiminin aksayabileceği endişesini artırdı.
Uzmanlar, Rusya'nın doğalgaz vanalarını kısmasıyla tetiklenen yüksek doğalgaz fiyatlarının ise Avrupa'da talebin petrole kayabileceği ve arz darlığını daha da körükleyeceği endişelerine yol açtığını kaydetti.
Öte yandan, dünya genelinde artmaya devam eden resesyon riski fiyatları baskılamaya devam ediyor.
Brent petrolde teknik olarak 101,93 ile 102,33 dolar aralığının direnç, 101,53 ile 101,13 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği ifade ediliyor.
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