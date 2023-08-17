ABD'de sanayi üretimi temmuzda yükseldi

ABD'de sanayi üretimi, temmuzda aylık bazda yüzde 1 ile beklentilerden fazla arttı.

AA
Yayınlanma: 17.08.2023 - 00:00
ABD'de sanayi üretimi temmuzda yükseldi
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ABD Merkez Bankası (Fed), temmuz ayına ilişkin sanayi üretimi ve kapasite kullanım verilerini açıkladı.

Buna göre, ülkede sanayi üretimi, temmuzda bir önceki aya kıyasla yüzde 1 yükseldi.

Piyasa beklentileri, sanayi üretiminin bu dönemde 0,3 artması yönündeydi. Sanayi üretimi, haziranda ise yüzde 0,8 gerilemişti.

İmalat sanayi üretimi de temmuzda aylık bazda yüzde 0,5 arttı. Beklentiler, imalat sanayi üretiminin bu dönemde yatay seyretmesi yönündeydi. İmalat sanayi üretimi, haziranda yüzde 0,5 düşmüştü.

Ülkede kapasite kullanım oranı ise aynı dönemde 0,7 puan artışla yüzde 79,3 oldu. Piyasa beklentilerinin üzerine çıkan kapasite kullanım oranının yüzde 79,1 olması öngörülüyordu. Kapasite kullanım oranı, haziranda yüzde 78,6 olarak kayıtlara geçmişti.


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